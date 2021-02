Home Apple Erster Original-Podcast von Apple angekündigt: Begleitend zur zweiten Staffel von „For All Mankind“

Apple hat seinen ersten Original-Podcast angekündigt: Es handelt sich um einen Begleitpodcast zu „For All Mankind“, der Space-Serie, die kommenden Freitag in ihre zweite Staffel startet. Damit bestätigt sich eine Vermutung, die erstmals bereits im letzten Jahr aufkam.

Es ist so weit: Apple hat den offiziellen Startschuss für den Einstieg in die Produktion von Original-Podcasts gegeben: Der erste Apple-Podcasts startet am 19. Februar auf Apple-Podcasts. Bei der Produktion handelt es sich um eine Show, die begleitend zur ‚Apple TV+-Serie „For All Mankind“ erscheint.

Diese zählt zu den initialen Angeboten von Apple TV+, die zweite Staffel wurde bereits unmittelbar nach Start von Apple TV+ bestellt, verzögerte sich durch Corona und geht schließlich am 19. Februar auf Sendung, zeitgleich mit dem Start des Podcasts.

Vermutung zu Apple-Original-Podcasts bestätigt sich

Durch die Sendung führt Krys Marshall, in der Serie Commander Danielle Poole, der unter anderem ehemalige Astronauten und Raumfahrtexperten zu Gast hat. Der Podcast ist englischsprachig, er kann bereits jetzt auf Apple Podcasts abonniert werden.

Mit dem Start bestätigt sich eine Annahme, die bereits im letzten Jahr unter anderem von Bloomberg angestellt worden war: Danach werde Apple zunächst vor allem Original-Podcasts begleitend zu eigenen Apple TV+-Produktionen veröffentlichen. Ziel ist, diesen Original-Content durch weiteren Original-Content populärer zu machen. Ob und wann noch weitere Apple-Podcasts auf Apple Podcasts starten, bleibt abzuwarten. Auch ist noch offen, ob zu einem späteren Zeitpunkt einmal ein kostenpflichtiges Podcast-Angebot von Apple starten, entsprechende Vermutungen hatte es ebenfalls bereits gegeben.

