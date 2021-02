Home Gerüchte Wenn es nur nicht so schwierig wäre: Apple müht sich mit einem MagSafe-Batterie Case fürs iPhone 12 ab

Wenn es nur nicht so schwierig wäre: Apple müht sich mit einem MagSafe-Batterie Case fürs iPhone 12 ab

Apple arbeitet angeblich an einem MagSafe-Smart Battery Case für das iPhone 12. Es würde die Modelle des aktuellen Lineups drahtlos laden und sich magnetisch an das Gerät haften. Allerdings hat man bei Apple wieder einmal mit Entwicklungsproblemen zu kämpfen, die das ganze Produkt noch scheitern lassen können.

Apple hat in den letzten Jahren immer wieder für verschiedene iPhone-Modelle Smart Battery-Cases angeboten. Diese Schutzhüllen mit Akku, die es auch von anderen Zubehörherstellern gibt, verlängern die Akkulaufzeit von Smartphones und können mit unter eine Powerbank im Gepäck unnötig machen.

Für das iPhone 12 (Affiliate-Link) hat man hier offenbar ebenfalls etwas in dieser Richtung geplant: Ein MagSafe-Smart Battery Case befinde sich aktuell in der Entwicklung, heißt es in einer Einschätzung der Agentur Bloomberg. Dieses MagSafe-Case haftet magnetisch am iPhone und lädt es drahtlos, so weit, so sinnvoll, aber…

Ganzes Projekt steht wohl noch auf der Kippe

Vielleicht wird es doch nichts mit den neuen Lade-Cases, denn bei Apple klemmt es wieder in der Entwicklung. Diese habe aktuell noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen, heißt es, etwa bei der Software. Diese melde oft irrtümlich eine Überhitzung des Case, die gar nicht vorhanden sei. Es ist unklar, ob und wann die Probleme zu lösen sind oder ob das Produkt gestrichen wird.

Apple hat in der Vergangenheit immer wieder ein mehr als unglückliches Händchen mit der Wireless Charging-Technologie, dem ist etwa AirPower zum Opfer gefallen. Dabei kam es immer wieder teils zu echten Überhitzungen von Prototypen, teils zu unüberwindlichen Problemen mit der Software. Vor diesem Hintergrund muss durchaus die Frage erlaubt sein: Ist Apples propagierte Strategie einer Wireless Future ganz ohne Kabel tatsächlich mehr als ein Versuch, sich gegen die bittere Wahrheit fortdauernden Versagens aufzulehnen?

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!