iPhone 15 mit USB-C? | iPhone SE 4: 6,1-Zoll-Display mit Notch? | Neue Updates für iOS und watchOS – Daybreak Apple

Guten Morgen! Wie es scheint, könnte das kommende iPhone endlich einen USB-C-Port besitzen. Darüber hinaus besagen neueste Gerüchte, dass das nächste iPhone SE mit einem 6,1-Zoll-Display ausgestattet werden könnte. Außerdem hat Apple gestern eine Reihe von Software-Updates veröffentlicht. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

iPhone 15 mit USB-C?

Bislang ist es Apple nicht gelungen, ein iPhone mit einem USB-C-Port anstelle eines Lightning-Ports auszuliefern. Doch nicht nur Kundinnen und Kunden machen Druck, sondern auch die EU: Ab 2024 verlangt diese, dass alle Smartphones einen solchen Port besitzen. Apple scheint daher Handlungsbedarf zu sehen, denn neuesten Spekulationen zufolge könnte das iPhone 15 das erste iPhone mit USB-C-Anschluss sein. Mehr Details dazu findet ihr hier.

iPhone SE 4: 6,1-Zoll-Display mit Notch?

Aktuell schreibt Apple mit dem iPhone SE nicht die Verkaufszahlen, die sich das Unternehmen gerne wünscht. Ein möglicher Grund dafür könnte dessen altertümlich aussehendes Design sein, welches immer noch aus der Zeit des iPhone 8 stammt. Deshalb scheint es nun denkbar, dass die kommende Generation des iPhone SE ein neues Design erhalten wird. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Neue Updates für iOS und watchOS

Gestern hat Apple kleinere Updates für zwei seiner Betriebssysteme veröffentlicht. Zum einen ist iOS 16.0.3erschienen, das die noch verbliebenen Softwarefehler behebt. Dazu gehört beispielsweise die Tatsache, dass die Kamera-App auf dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max nur mit Verzögerung startet. Auch watchOS 9.0.2 kann nun offiziell von allen Nutzerinnen und Nutzern geladen werden. Dieses behebt unter anderem Probleme mit den Mikrofonen der Apple Watch Series 8 und Apple Watch Ultra.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

iPhone 14: Unfallerkennung löst in der Achterbahn aus

Jenes Feature, das beim iPhone 14 nach einem schweren Autounfall automatisch den Krankenwagen ruft, hat bei einer Reihe von Nutzerinnen und Nutzern in Fahrgeschäften in Freizeitparks ausgelöst. Mehr dazu hier.

Apple TV+ hält an Film mit Will Smith fest

Trotz der Tatsache, dass Will Smith nach seiner handgreiflichen Auseinandersetzung mit Komiker Chris Rock bei der diesjährigen Oscarverleihung umstritten ist, hält Apple TV+ an der Veröffentlichung eines Films fest, in dem er mitspielt. Mehr dazu hier.

Mac als einziger Gewinner im weltweit rückläufigen PC-Markt

Zuletzt brach zwar der gesamte PC-Markt deutlich ein, doch Apple konnte als einziger großer Hersteller seine Auslieferungen erheblich steigern. Mehr dazu hier.

