Im iPhone 15: USB-C ist auf dem Weg

USB-C am iPhone kommt näher: Schon das iPhone 15 dürfte diesen Standard erstmals unterstützen, schätzt Mark Gurman, das obwohl Apple nach der Verordnung der EU noch ein Jahr länger Zeit hätte, die Umstellung zu vollziehen. Wann die diversen Zubehörprodukte umgestellt werden, ist noch nicht klar.

Es dauert nicht mehr lange: Die EU verlangt ab 2024 USB-C in Smartphones, vergleichbare Pläne verfolgt der Gesetzgeber in Indien und auch in den USA regt sich politische Zustimmung für diese Vorgabe. Apple werde schon im kommenden Jahr ein iPhone mit USB-C auf den Markt bringen, vermutete nun Mark Gurman.

Der in der Regel gut informierte Redakteur von Bloomberg geht davon aus, dass Apple auf diese Weise die Vorgabe der EU ein Jahr vor Fälligkeit erfüllen wird. Apple könnte ihr zwar auch gerecht werden, indem man einen USB-C-zu-Lightning-Adapter beilegt, somit würde das iPhone faktisch auch schon per USB-C geladen, Gurman glaubt aber nicht an diese Möglichkeit.

Und das Zubehör?

Die Frage stellt sich, wann Apple das Zubehör wie AirPods, Magic Trackpad und weitere Produkte auf USB-C umstellen wird. Gurman verdeutlicht: Apple kann alle Produkte in der eingeführten Fassung so lange verkaufen, wie es möchte, das wird durch die neue Verordnung nicht verhindert. Jede neue oder aktualisierte Fassung muss ab 2024 aber die vorgäbe erfüllen.

Vor diesem Hintergrund könnten noch vergleichsweise lange Geräte mit Lightning-Port verkauft werden, das bringt Nutzer allerdings zunehmend in eine umkomfortable Situation. Auch der Vater des iPod findet, Apple sollte umgehend zu USB-C im iPhone gezwungen werden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Alles andere sei nicht mehr im Interesse des Kunden.

