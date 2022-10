Home Smart Home Bosch Smart Home bindet dank neuer Firmware die neuen Produkte in HomeKit ein

Bosch Smart Home bindet dank neuer Firmware die neuen Produkte in HomeKit ein

Es hatte lange gedauert, bis Bosch sein Smart Home-System in HomeKit integrierte. Es dauerte bis 2020, doch seitdem werden neuen Produkte regelmäßig integriert. Dazu nutzt Bosch die Firmwareupdates, so auch dieses Mal wieder. Mit dessen Hilfe landen die neuesten Produkte nun in HomeKit.

Neue Firmware für die neuen Thermostate und Co

Die neue Firmware wird für den Smart Home Controller von Bosch ausgespielt, welcher als Hub fungiert. Seit vergangener Woche steht die Firmware 10.10.2612-27278-10.10.2608-26722, 10.10.2612-27278 bzw. 10.10.2612-27279 zur Installation bereit. Mit dessen Hilfe sollen sich folgende Produkte in HomeKit integrieren lassen:

Heizkörper-Thermostat II

Fenster/Tür-Sensor II

Fenster/Tür-Sensir Plus II

Zudem liefert Bosch Smart Home mit der neuen Firmware einige Verbesserungen aus, welche die Zuverlässigkeit und die Stabilität verbessern sollen.

Verbesserungen und Bugfixes

Behebung eines Problems mit der Ventilöffnung des Heizkörper-Thermostat II.

Neueste Sicherheits-Updates für Ihren Smart Home Controller und die Apps.

Behebung der häufigsten Absturzursachen.

Aktualisierung diverser Open-Source-Bibliotheken.

So wird das Update installiert

Die neue Firmware wird seit vergangener Woche ausgeliefert. Dazu müsst Ihr in der Bosch Smart Home App den Controller auswählen und dann auf „Updates“ klicken.

-> Bosch Smart Home-App

Wer die neue Hardware von Bosch Smart Home bereits im Einsatz hat, sollte also die neue Firmware schnellstmöglich herunterladen. Außerdem sei noch erwähnt, dass Bosch Smart Home auch an Matter andocken wird. Der neue Standard wurde ja letzte Woche offiziell verabschiedet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!