Apple TV+ hält an Film „Emancipation“ mit Will Smith fest

Die diesjährige Oscar-Verleihung dürfte vor allem wegen der handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Will Smith, der später noch einen Oscar gewann, und dem Komiker Chris Rock noch bestens in Erinnerung sein. Direkt danach wurde Smith für die kommenden zehn Jahre von der Veranstaltung ausgeschlossen und auch einige seiner Projekte wurden vorerst stillgelegt.

Apple TV+ wird „Emancipation“ veröffentlichen

Dies gilt allerdings nicht für den Film „Emancipation“. Das ist jedoch auch wenig verwunderlich, ließ sich Apple die Rechte daran rund 120 Millionen US-Dollar kosten, Apfelpage berichtete. Wie nun das US-Branchenblatt Deadline berichtet, wird Apple TV+ den Film zu Anfang Dezember in ausgewählten Kinos zeigen. Dafür wurde der 02. Dezember als Termin festgesetzt. Eine Woche später, am 09. Dezember, soll der Film dann auf Apple TV+ debütieren.

»Emancipation« beruht auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1863. Einem schwer misshandelten Sklaven gelang damals im US-Staat Louisiana die Flucht von einer Baumwollplantage in den Norden der Vereinigten Staaten. Der Mann hatte den Spitznamen »Whipped Peter«, übersetzt also in etwa Gepeitschter Peter. Das in »Harper’s Weekly« gezeigte Bild seines von Peitschenhieben vernarbten Rückens nahm die öffentliche Meinung für die Abolitionisten ein, die die Sklaverei abschaffen wollten.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

