Der Mac ist der einzige Gewinner: PC-Markt weltweit rückläufig

Apple macht mit dem Mac offenbar einiges richtig: Während der gesamte PC-Markt zuletzt deutlich einbrach, konnte Apple als einziger großer Hersteller seine Auslieferungen erheblich steigern. Der Mac profitiert hierbei von steigenden durchschnittlichen Verkaufspreisen.

Apples Preis- und Produktpolitik zog zuletzt einigen Unmut auf sich, aus Sicht des Unternehmens funktioniert sie aber nach wie vor hervorragend, das zeigt sich am Beispiel des Mac: Hier konnte Apple im dritten Quartal eindrucksvoll demonstrieren, dass man sich vom allgemeinen Trend jederzeit absetzen kann.

Der weltweite PC-Markt erlebte im dritten Quartal 2022 einen deutlichen Rückgang, die Auslieferungen sanken um rund 15%, das zeigen Daten des Marktforschers IDC. Damit wurden weltweit im Quartal noch rund 74,3 Millionen Einheiten ausgeliefert, doch der Mac legte gegen den Trend bei den Verkäufen deutlich zu.

Die Computer werden teurer

Apple konnte die Auslieferungen des Mac in Q3 2022 um rund 40% steigern, so IDC. So wurden statt 7,1 Millionen Einheiten im Vorjahreszeitraum nun zuletzt rund zehn Millionen Macs ausgeliefert. Der weltweite Marktanteil stieg damit von 8,2% im Vorjahreszeitraum auf nun 13,5%, dennoch bleibt der Mac bei den weltweiten Verkäufen nach wie vor auf dem vierten Platz.

Die Verkäufe profitierten vom gestiegenen Durchschnittspreis für Computer, der legte zuletzt um rund 5% zu. Er liegt bei 910 Dollar, allerdings sind Apples Rechner noch immer deutlich teurer. Ein Grund für die höheren Preise dürfte sein, dass die Hersteller in Zeiten knapper und teurer Komponenten die Priorität auf ihre Top-Modelle legen, um die Margen zu maximieren. Vergleichbar agiert derzeit auch die Autobranche.

