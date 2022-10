Home Featured iPhone SE 4: 6,1 Zoll-Display mit Notch?

Mit dem iPhone SE der aktuellen Generation hat Apple nur begrenzten Erfolg: Die diversen Statistiken zu Verkaufszahlen weisen einen minimalen Absatz dieses Modells aus, das dürfte mit am Steinzeit-Look dieses iPhones liegen. Daran möchte Apple nun angeblich etwas ändern.

Das iPhone SE hatte und hat seine Anhänger: Die bevorzugen es nicht nur aufgrund des niedrigen Preises, sondern auch der kompakten Form. Mit letzterer ist es aber vermutlich bald vorbei: Das iPhone SE 4 soll ein 6,1 Zoll messendes LCD-Display besitzen, lässt sich nun Ross Young vernehmen. Der Displayexperte von DSCC sprach mit der Seite MacRumors über kommende Produkte und erklärte, das iPhone SE 4 werde ein Re-Design erhalten.

Das neue iPhone SE mit Notch

Das kommende iPhone SE werde sowohl das besagte größere Display, als auch eine Notch besitzen. Damit würde es dem damaligen iPhone XR nahe kommen, eine Annahme, die schon zuvor von anderen Analysten geteilt worden war. Zu Apple passen würde es, man hat dort stets alte Designs recycelt.

Sitzt in der Notch auch eine Face ID-Anordnung in Form einer TrueDepth-Kamera? Einiges deutet darauf hin, dass dem nicht so ist. Stattdessen ist eine seitliche Power-Taste mit Touch ID im Gespräch, ähnlich wie beim iPad Air – man möchte dem Budget-Modell schließlich nicht zu viele innovative Features verpassen.

Wann das neue Modell auf den Markt kommen könnte, ist nicht klar, denkbar wäre ein Launch im März im Rahmen einer Spring-Keynote.

Wäre ein iPhone SE 4 im iPhone XR-Design für euch interessant?

