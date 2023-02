Home Daybreak Apple iPhone 15: Bilder zeigen mögliches Design | Kommendes iPhone erstmals in Titan erhältlich? | Apple Maps: Fahrradnavigation und neue 3D-Inhalte verfügbar – Daybreak Apple

Guten Morgen! Erstmals sind Bilder erschienen, die möglicherweise das Design des kommenden iPhones zeigen. Darüber hinaus könnte dieses auch erstmals in einem Titan-Gehäuse erhältlich sein. Außerdem sind neue Features in Apple Maps verfügbar, darunter auch eine Fahrradnavigation. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

iPhone 15: Bilder zeigen mögliches Design

Zuletzt sind Bilder aufgetaucht, die erste Renderings der kommenden iPhone-Generation darstellen. Diese basieren auf Entwürfen für Hüllen und dürften daher eine hohe Genauigkeit aufweisen. Wie auf den Modellen ersichtlich, wird das iPhone 15 voraussichtlich ein runderes Design erhalten, eine erste Vorschau könnt ihr euch hier ansehen.

Kommendes iPhone erstmals in Titan erhältlich?

Schon in diesem Jahr könnte Apple das erste iPhone vorstellen, das unter anderem auch in einer Version aus Titan verkauft werden könnte. Voraussichtlich wird diese Option jedoch nur beim Kauf eines iPhone 15 Pro wählbar sein. Darüber hinaus offenbaren neueste Leaks eine weitere spannende Neuerung. Welche das ist, erfahrt ihr hier.

Apple Maps: Fahrradnavigation und neue 3D-Inhalte verfügbar

Erst vor wenigen Tagen hat Apple Maps auch in Deutschland ein Update erhalten, wodurch es seitdem möglich ist, auch das Fahrrad als Fortbewegungsmittel zu wählen. Zudem wurden auch neue 3D- sowie AR-Inhalte hinzugefügt. Mehr zu diesem Thema findet ihr hier.

WhatsApp: Update ermöglicht Bild-in-Bild-Modus für Videoanrufe und mehr

Auch WhatsApp hat neue Funktionen eingeführt, die ab sofort genutzt werden können, darunter auch der Bild-in-Bild-Modus für Videoanrufe. Welche weiteren Features hinzugefügt wurden, erfahrt ihr hier.

iOS 16.4 und iPadOS 16.4 Public Beta 1 verfügbar

Apple hat zum Wochenende die erste Public Beta von iOS und iPadOS 16.4 veröffentlicht, die nun gedownloadet werden kann. Mehr dazu hier.

