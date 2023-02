Home Apps WhatsApp bringt Bild-in-Bild für Videoanrufe und weitere Neuerungen

WhatsApp hat die Bild-in-Bild-Funktion für Videoanrufe eingeführt. Damit können diese auch dann fortgeführt werden, wenn der Nutzer zu einer anderen App wechselt. Die Handhabung ist dabei wie bereits von anderen Apps wie YouTube bekannt.

WhatsApp (Affiliate-Link) hat einige neue Funktionen für alle Nutzer eingeführt. So wird ab sofort auch Bild-in-Bild für Videoanrufe unterstützt. Damit können Nutzer Videoanrufe auch dann weiterführen, wenn sie die App verlassen. Der Anruf wird dann in ein schwebendes Fenster verlagert, das am oberen Bildschirmrand verbleibt.

Daneben werden auch weitere Neuerungen wie eine Möglichkeit zur Erstellung längerer Gruppenbeschreibungen und Untertitel für versendete Dokumente eingeführt.

Das ist neu in WhatsApp

Folgende Anmerkungen schreibt WhatsApp zum jüngsten Update für iOS:

• Dank der Unterstützung der „Bild-in-Bild“-Funktion von iOS kannst du ab sofort während eines WhatsApp-Anrufs andere Apps verwenden, ohne dass dein Video angehalten wird.

• Du kannst ab sofort Bildunterschriften hinzufügen, wenn du Dokumente sendest.

• Ab sofort werden längere Gruppenbetreffe und -beschreibungen unterstützt, um dir die Beschreibung deiner Gruppen zu erleichtern.

• Ab sofort kannst du eigene Avatare erstellen und diese als Sticker oder Profilbild verwenden. Öffne dazu „Einstellungen“ > „Avatar“.

Diese Funktionen werden im Laufe der nächsten Wochen eingeführt. Danke, dass du WhatsApp benutzt!

Start für alle Nutzer kann sich ziehen

Die neuen Features werden zwar ab sofort ausgerollt, bis sie allerdings tatsächlich bei allen Nutzern angekommen ist, kann es dauern, worauf WhatsApp auch selbst hinweist, indem man schreibt, die neuen Features werden innerhalb der nächsten Wochen für alle Nutzer bereitgestellt.

Vor kurzem erst starteten eine Reihe neuer Funktionen für den Status, von denen noch immer nichts auf den Geräten in der Redaktion und in unserem Umfeld zu sehen ist.

