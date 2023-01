Home Daybreak Apple iPhone 15: Besseres WLAN nur für Pro-Modelle? | Will Apple das Erstellen von VR-Apps per Siri ermöglichen? | Apple hebt App-Store-Preise an – Daybreak Apple

iPhone 15: Besseres WLAN nur für Pro-Modelle? | Will Apple das Erstellen von VR-Apps per Siri ermöglichen? | Apple hebt App-Store-Preise an – Daybreak Apple

Guten Morgen! Das iPhone 15 könnte womöglich eine verbesserte WLAN-Funktion anbieten, doch nicht alle Modelle dürften diese unterstützen. Darüber hinaus will Apple es Kundinnen und Kunden ermöglichen, eigene Apps für ein mögliches VR-Headset zu entwerfen. Außerdem wurden die Preise im App Store in mehreren Ländern angehoben. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

iPhone 15: Besseres WLAN nur für Pro-Modelle?

Das iPhone 15 soll offenbar mit dem WiFi-Standard 6e ausgestattet werden. Doch nicht alle Modelle könnten diese Neuerung beinhalten. Stattdessen sollen laut neuesten Gerüchten nur die Pro-Modelle davon profitieren. Mehr zu diesem Thema findet ihr hier.

Will Apple das Erstellen von VR-Apps per Siri ermöglichen?

Apples erstes eigenes VR-Headset könnte bereits in naher Zukunft in den Verkauf gehen. Um dieses den Kundinnen und Kunden schmackhaft zu machen, scheint Apple es ihnen ermöglichen zu wollen, Apps für dieses eigens per Siri zu erstellen. Wie genau diese dann aussehen könnten, erfahrt ihr hier.

Apple hebt App-Store-Preise an

Abermals hat Apple in verschiedenen Ländern die Preise im App Store angehoben, darunter befinden sich auch einige in Europa. Ob und inwiefern Deutschland von der Preiserhöhung betroffen ist, erfahrt ihr hier.

WhatsApp: Sprachstatus in Beta aufgetaucht

Demnächst soll es auf WhatsApp offenbar möglich sein, Sprachnachrichten in den Status zu integrieren. Diejenigen, die gerade die aktuelle Beta testen, können das Feature schon jetzt nutzen. Mehr Informationen zu diesem findet ihr hier.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!