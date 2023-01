Home iPhone iPhone 15: Wi-Fi 6e nur für Pro-Modelle?

Das iPhone 15 soll mit verbessertem WLAN kommen, doch offenbar werden nicht alle neuen Modelle den erweiterten Standard Wi-Fi 6e unterstützen. Nur die beiden Pro-Modelle sollen die Verbesserung erhalten, behauptet nun ein Leaker.

Apple wird mit dem kommenden iPhone 15 angeblich auch die WLAN-Leistung der Geräte verbessern. Die nächste iPhone-Generation soll mit Wi-Fi 6e ausgestattet sein, Apfelpage.de berichtete. Nun greift ein weiterer Leaker diese Spekulation auf: Er hat unlängst einige Unterlagen mit der Seite MacRumors geteilt, aus denen hervorzugehen scheint, dass Apple nur der Hälfe des kommenden Lineups das verbesserte WLAN spendieren möchte.

Bekommen nur die iPhone 15 Pro-Modelle Wi-Fi 6e?

Danach werde Apple nur dem iPhone 15 Pro und einem möglichen iPhone 15 Ultra die Unterstützung für Wi-Fi 6e mitgeben.

Wie zuverlässig diese Prognose ist, ist schwer zu sagen, allerdings lieferte bewusster Leaker in der Vergangenheit bereits zu mehreren Gelegenheiten zutreffende Aussagen zu kommenden Apple-Produkten.

Der erweiterte Standard beinhaltet ein 1,2 GHz größeres Frequenzspektrum im Sechs-GHz-Band, was in stark frequentierten Gebieten zu einem höheren Datendurchsatz im Heimnetzwerk beitragen kann.

Das neue MacBook Pro, wie auch der neue Mac mini unterstützen Wi-Fi 6e, ebenso wie das aktuelle iPad Pro. Allerdings ist der neue Standard aktuell noch nicht weit verbreitet und wird nur von wenigen Routern unterstützt. Bis Wi-Fi 6e auf breiter Basis in den Haushalten angekommen ist, werden wohl noch einige Jahre vergehen.

