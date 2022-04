Home Daybreak Apple iPhone 14 wieder mit Lightning | iPhone 16 mit FullView | was kann iPadOS 16? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple wird das iPhone wohl früher oder später mit einem echten flächigen Display ausstatten – nun, wohl eher später, aber dafür scheint sich ein Zeitplan zu verfestigen. Deutlich näher liegt da die Einführung des iPhone 14, hier zeichnet sich eine wenig innovative, aber folgerichtige Entwicklung ab. Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple wird dem iPhone wohl irgendwann ein echtes FullVision-Display verpassen, also eine nicht unterbrochene Bildschirmfläche, auf der keine Notch und kein Kameraloch mehr die Darstellung stören. Bis es allerdings so weit ist, wird es noch dauern und zwar mindestens zwei Jahre, glauben für gewöhnlich gut informierte Analysten, hier dazu mehr.

Was bringt iPadOS 16?

Nicht mehr allzu lang hin bis zur Vorstellung von iPadOS 16. Auf der WWDC 2022 wird das der Fall sein, doch was bringt die neue Systemversion für das iPad? Einige mögliche Änderungen und Features zeigt ein Konzept, ob sich Apple daran hält, muss sich noch zeigen, hier die Details.

Das iPhone 14 Pro soll schneller Daten schaufeln

Immerhin, die Datenübertragung am iPhone 14 Pro soll deutlich beschleunigt werden, was angesichts einer 48 Megapixel-Kamera auch nötig sein könnte. Wieso das aber nur bedingt eine gute Nachricht sein könnte, lest ihr hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

WhatsApp bastelt weiter an neuen Funktionen: Nicht nur wird die Funktion einer Gruppenumfrage weiterentwickelt, auch arbeitet WhatsApp an neuen Business-Features. Diese Neuerungen stecken aber noch in der Beta.

Apple hat neue Public Betas verteilt.

iOS 15.5 und iPadOS 15.5 Public Beta 2 ist verfügbar, ebenso wie macOS Monterey 12.4 Public Beta 2. Neuerungen sind nicht bekannt.

Apple wird noch nachhaltiger.

Apple setzt in seinen Produkten mehr und mehr recyceltes Material ein, seltene Erden, Gold und andere Rohstoffe sollen wo immer möglich wiedergewonnen werden, doch die Kreislaufwirtschaft ist ein fernes Ziel, hier die Infos.

Netflix enttäuscht die Aktionäre.

Erstmals seit langer Zeit verlor Netflix Zuschauer: Die Auswirkungen auf den Aktienkurs waren verheerend und die Frage wird gemurmelt: Ist die Wachstumsstory vielleicht bald auserzählt?

Damit darf ich euch einen schönen Donnerstag wünschen.

