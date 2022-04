Home Apple Fernziel Kreislaufwirtschaft: Apple-Produkte zu 20% aus recycelten Materialien gefertigt

Apple setzt vermehrt auf den Einsatz recycelter Materialien in seinen Produkten. So wird zuletzt mehr Gold, Wolfram und Kobalt einer zweiten Verwertung zugeführt, wie das Unternehmen vor kurzem mitteilte.

Apple hat seinen diesjährigen Fortschrittsbericht zum Umweltschutz veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass das Unternehmen seine Bemühungen zur Nutzung von recycelten Materialien intensiviert hat. Zuletzt wurden die Apple-Produkte fast zu 20% aus wiedergewonnenen Materialien gefertigt, wie das Unternehmen in einer entsprechenden Pressemitteilung erklärt. Apple setzt zuletzt auf deutlich mehr recyceltes Wolfram, Kobalt und Gold, auch seltene Erden werden immer häufiger einer zweiten Nutzung zugeführt.

Viele dieser Materialien werden entweder in China gewonnen, wodurch sich eine permanente geostrategische Problematik ergibt, oder aber in Afrika gefördert, was Probleme in Bezug auf die Menschenrechte nach sich zieht, die auch Apple nicht ohne weiteres wegwischen kann. Weiter ist man beim Aluminium: Hier entfällt der Rohstoff in rund 59% der 2021 gefertigten Geräte auf wiedergewonnenen Grundstoff.

Apple strebt rohstoffneutrale Fertigung an

Während man bereits bestrebt ist, die eigene Lieferkette bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu gestalten, soll das auch in Bezug auf die Nutzung von anderen Ressourcen der Fall sein. Apple schreibt hierzu:

„Während Menschen auf der ganzen Welt den Tag der Erde feiern, machen wir echte Fortschritte bei unseren Bemühungen, die Klimakrise zu bekämpfen und eines Tages unsere Produkte so herzustellen, dass der Erde dafür keine Rohstoffe entnommen werden“, sagt Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives bei Apple. „Unser hohes Tempo bei Innovationen hilft unseren Teams Produkte von heute für die Produkte von morgen zu nutzen.

Das Ziel einer echten Kreislaufwirtschaft ist aber noch weit entfernt und wird auch von Apple nicht in absehbarer Zukunft erreicht werden.

