Die Akkulaufzeit ist immer ein sensibles Thema bei Smartphones: Größere Batterien kosten Platz und Gewicht, doch lange Laufzeiten möchte jeder. Apples kommendes Flaggschiff scheint ein Akkuwunder zu werden.

Das iPhone 17 Pro Max könnte mit einem massiven Sprung in der Akkukapazität auf den Markt kommen. Laut dem bekannten Weibo-Leaker „Instant Digital“ wird das kommende Topmodell eine Batterie mit rund 5.000 mAh erhalten, so viel wie noch nie in einem iPhone.

In einem neuen Beitrag listete der Leaker die Akkukapazitäten der vergangenen Pro-Max-Modelle auf:

– iPhone 11 Pro Max: 3.969 mAh

– iPhone 12 Pro Max: 3.687 mAh

– iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh

– iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

– iPhone 15 Pro Max: 4.422 mAh

– iPhone 16 Pro Max: 4.676 mAh

– iPhone 17 Pro Max: ca. 5.000 mAh

Bis zu 35 Stunden Dauernutzung mit dem iPhone 17 Pro Max?

Laut Apple erreicht das iPhone 16 Pro Max derzeit eine Akkulaufzeit von bis zu 33 Stunden. Das ist ein Anstieg gegenüber den 29 Stunden des iPhone 14 Pro Max und den 28 Stunden des iPhone 13 Pro Max. Beim iPhone 12 Pro Max lag die Laufzeit sogar nur bei 20 Stunden. Mit der zusätzlichen Kapazität von etwa 300 mAh könnte das iPhone 17 Pro Max eine Laufzeit von bis zu 35 Stunden oder mehr erreichen.

Auch der neue A19 Pro Chip sowie das Snapdragon X80-Modem von Qualcomm sollen laut dem Bericht zu einer besseren Energieeffizienz beitragen und die Akkulaufzeit zusätzlich verlängern.

Obwohl Instant Digital eine gemischte Erfolgsbilanz bei Apple-Vorhersagen hat, lag die Quelle in der Vergangenheit mehrfach richtig, unter anderem mit folgenden Vorabinformationen:

– dem Start des gelben iPhone 14 im Jahr 2023

– dem matten Glasrücken des iPhone 15 und 15 Plus

– der Apple Watch Series 9 als kleines Upgrade

– der Funktion für räumliche Videoaufnahmen beim iPhone 15 Pro

– der Frontkamera im Querformat bei iPad Air und iPad Pro

– der Nano-Textur-Option beim M4 iPad Pro

– den Akkudaten des iPhone 16 Pro

– der fortgesetzten Kompatibilität von Apple-Watch-Armbändern bis zur Series 10

Angesichts dieser Trefferquote gilt der Bericht zur Batterie des iPhone 17 Pro Max als durchaus glaubwürdig. Apple dürfte das Gerät im Herbst 2025 vorstellen. Das iPhone 17 Pro wird mit Verbesserungen bei der Kamera und einem überarbeiteten Design der Rückfront erwartet. Mit dem ebenfalls erwarteten ultradünnen iPhone 17 Air hat Apple zudem wohl ein gänzlich neues Modell in der Pipeline.