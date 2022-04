Home Apps WhatsApp Business plant Multi-Device-Nutzung mit bis zu zehn Geräten

WhatsApp arbeitet an einer erweiterten Mehrbenutzerfunktion für seinen Business-Client. Die geschäftliche Nutzung von WhatsApp soll bald mit bis zu zehn Geräten möglich sein. So sollen verschiedene Mitarbeiter Anliegen von Kunden bearbeiten können.

WhatsApp treibt aktuell die Entwicklung verschiedener neuer Funktionen voran. Der Messenger arbeitet auch an neuen Features für Geschäftskunden. Die gewerbliche Nutzung im Rahmen von WhatsApp Business ist bereits seit langem möglich. WhatsApp Business zielt vor allem auf die Nutzung durch Selbstständige oder kleine Unternehmen mit wenigen Beschäftigten, entsprechend ist auch die Neuerung gestaltet, die sich derzeit in der Erprobung befindet und sich in neuen Betas von WhatsApp Business anhand von Bildern zeigt.

WhatsApp Business kann mit bis zu zehn Geräten genutzt werden

In Zukunft sollen Nutzer von WhatsApp Business ihren Account mit bis zu zehn Geräten verknüpfen können. Privat ist aktuell eine Nutzung mit bis zu vier zusätzlichen Geräten gleichzeitig möglich, das Feature ist erst vor kurzem für alle Nutzer verfügbar.

Die neue, erweiterte Mehrgerätenutzung von WhatsApp Business soll es möglich machen, dass sich verschiedene Mitarbeiter um das Anliegen eines Kunden kümmern und den entsprechenden Chat für Nachfragen und Antworten nutzen können. Wann die Neuerung für alle Nutzer von WhatsApp Business eingeführt wird, ist noch nicht klar. Erst vor wenigen Tagen hatte WhatsApp angekündigt, die lange erwarteten Reaktionen und Communities bald einzuführen, Apfelpage.de berichtete. Die Reaktionen zeigen sich inzwischen schon für Beta-Tester.

