Home Apps WhatsApp bringt Reaktionen für Beta-Nutzer, Umfrage-Feature wird weiterentwickelt

WhatsApp bringt Reaktionen für Beta-Nutzer, Umfrage-Feature wird weiterentwickelt

WhatsApp bringt erste Reaktionen für Nutzer der Beta. Die Allgemeinheit soll in nächster zeit versorgt werden, bis dahin wird es allerdings wohl noch etwas dauern.

WhatsApp hat damit begonnen, ersten Beta-Testern die neuen Reaktionen zur Verfügung zu stellen: Dieses neue Feature wird in der Beta-Version 22.9.0.71 bereitgestellt. Zunächst sind sechs Reaktionen verfügbar, darunter ein Daumen rauf,, Herz, Lachen und ein trauriger Emily. In Zukunft sollen deutlich mehr Reaktionen verfügbar sein. Facebook, Instagram und auch iMessage von Apple kennen Reaktionen schon lange.

In einer früheren Meldung hatten wir berichtet, dass WhatsApp eine Reihe neuer Features, darunter die Reaktionen, zuletzt offiziell angekündigt hatte.

An Umfrage-Funktion wird weiter gearbeitet

Darüber hinaus arbeitet WhatsApp weiter an der Realisierung von Umfragen in Gruppen. Die hier zu sehenden Screenshots zeigen, wie das in der Praxis aussehen wird. Sobald ein Nutzer für eine Auswahl gestimmt hat, wird diese Auswahl mit der Gruppe geteilt. Umfragen werden dabei ebenso Ende-zu-Ende-verschlüsselt übertragen, wie auch die übrigen Chats und Datenübertragungen in Gruppen.

Allerdings ist bei den Umfragen noch weniger abschätzbar, wann dieses Feature für alle Nutzer verfügbar sein wird. Zugleich wird WhatsApp es den Nutzern bald auch ermöglichen, ihren Onlinestatus vor ausgewählten Kontakten zu verbergen, Apfelpage.de berichtete. Dieses Feature ist aktuell bereits in der Erprobung.

Welche Neuerung würdet ihr euch als nächstes für WhatsApp wünschen?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!