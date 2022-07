Home Daybreak Apple iPhone 14 Pro mit schnellerem RAM? | AirPods Pro 2: Video zeigt mögliche Features | China: iPhone-Fabrik erneut im Lockdown – Daybreak Apple

Guten Morgen! Das iPhone 14 Pro soll wohl einen schnelleren Arbeitsspeicher erhalten. Darüber hinaus ist ein Video aufgetaucht, was die neuen Funktionen der AirPods Pro 2 zeigen könnte. Außerdem wurde die iPhone-Fabrik in China aufgrund eines weiteren Corona-Ausbruchs erneut unter Quarantäne gestellt. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

iPhone 14 Pro mit schnellerem RAM?

Offenbar wird Apple beim iPhone 14 auf einen verbesserten Arbeitsspeicher setzen. Dabei könnten die Standardmodelle einen größeren RAM erhalten. Daneben soll bei den Pro-Modellen die bisherige Größe des Arbeitsspeichers beibehalten werden, lediglich die Geschwindigkeit sowie die Effizienz sollen sich erhöhen. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

AirPods Pro 2: Video zeigt mögliche Features

Die AirPods Pro sind bereits eine geraume Zeit auf dem Markt, ein Update scheint immer wahrscheinlicher. Aus diesem Grund hat die Seite 9to5Mac ein Video erstellt, das das mögliche Design einer zweiten Generation der Kopfhörer zeigt, wie auch eventuelle neue Features. Mehr Details dazu findet ihr hier.

China: iPhone-Fabrik erneut im Lockdown

Vor einigen Wochen wurden die strengen Corona-Lockdowns in China bereits schon einmal für Apple zum Problem. Damals konnte die Produktion in den dortigen iPhone-Fabriken nicht fortgeführt werden, da sich diese ebenfalls in Isolation befanden. Nun ist dies erneut der Fall. Alles Weitere dazu könnt ihr hier nachlesen.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

iPhone 14: Bestellungen wurden aufgestockt

Offenbar hat Apple die Bestellungen des iPhone 14 ausgeweitet. Mehr dazu hier.

Apple verliert langjährigen Chip-Experten an Samsung

Fast zehn Jahre lang hat Kim Woo-Pyeong für Apple gearbeitet, nun wechselt er zu Samsung. Mehr dazu hier.

Apple veröffentlicht vier neue Support-Videos

Auf seinem deutschen YouTube-Kanal hat Apple vier neue Erklärvideos veröffentlicht, die Funktionen auf dem iPhone und Mac beschreiben. Mehr dazu hier.

WhatsApp: Neue Funktion könnte bald ehemalige Gruppenmitglieder anzeigen

Der Messenger-Dienst plant offenbar eine neue Funktion, die es möglich macht, herauszufinden, wer in der Vergangenheit einer WhatsApp-Gruppe angehört hat. Mehr dazu hier.

Dank seiner AirTags: Amerikaner erhält SUV zurück

Aufgrund der Tatsache, dass ein Amerikaner einen AirTag in sein Auto gelegt hatte, konnte dieses nach einem Diebstahl wieder sichergestellt werden. Mehr dazu hier.

Jailbreak-Tool für iOS 15 und iPhone 13 bald erhältlich

Demnächst wird offenbar ein Jailbreak-Tool für iOS 15 und das neueste iPhone erscheinen. Mehr dazu hier.

„For All Mankind“ erhält vierte Staffel

Eine vierte Staffel der Erfolgsserie wurde nun angekündigt. Mehr dazu hier.

