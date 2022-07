Home Apps WhatsApp will Liste früherer Gruppenteilnehmer bringen

WhatsApp erweitert die Gruppenfunktionalität des Messengers: In Zukunft sollen Nutzer sehen können, wer früher in einer Gruppe war, auch nachdem er diese bereits verlassen hat. Dieses Feature wird aktuell von den Entwicklern in einer Beta getestet.

WhatsApp baut die Funktionen des Messengers, der zu Meta gehört, weiter aus: Ein neues Feature der Gruppen-Funktionalität befindet sich aktuell in der Entwicklung. Es betrifft die Teilnehmerliste einer Gruppe. Bis jetzt werden Nutzer zwar darüber informiert, wer eine Gruppe betritt oder sie verlässt, diese Information taucht im Chatverlauf der Gruppe auf, doch wer einmal weg ist, ist in der Gruppe auch nicht mehr zu sehen – das soll sich ändern.

Sehen, wer einmal da war

Eine neue Funktion soll zeigen, wer einmal Teilnehmer einer Gruppe war, wie ein Blick in die aktuelle Beta von WhatsApp zeigt. Der neue Punkt „Frühere Teilnehmer“ enthalte in Zukunft eine Liste aller Personen, die innerhalb der letzten 60 Tage in einer Gruppe waren.

Wie sich das neue Feature in der aktuellen Beta darstellt, wird sich diese Liste von allen Teilnehmern einer Gruppe anzeigen lassen, nicht nur von den Administratoren, allerdings kann sich das bis zur finalen Einführung der Neuerung noch ändern. Auch möchte WhatsApp es ermöglichen, eine Gruppe still zu verlassen, wie ihr zuvor in einer entsprechenden Meldung lesen konntet. Beide Neuerungen werden noch getestet und es ist nicht klar, wann sie für alle Nutzer verfügbar werden.

