Home Apple Bitter: Samsung schnappt sich langjährigen Chip-Experten von Apple

Bitter: Samsung schnappt sich langjährigen Chip-Experten von Apple

Apples Chip-Team verliert einen langjährigen Mitarbeiter: Kim Woo-Pyeong geht zu Samsung, nachdem er fast ein Jahrzehnt für den iPhone-Hersteller gearbeitet hatte. Bei Samsung soll er für die Integration neuer Chiplösungen verantwortlich sein.

Apples Chip-Entwicklungsteam muss einen personellen Rückschlag hinnehmen: Kim Woo-Pyeong verlässt das Unternehmen, wie südkoreanische Wirtschaftsmedien zuletzt berichten. Er hatte seit 2014 für Apple gearbeitet, wobei nicht ganz klar ist, was seine Schwerpunkte in Cupertino waren. Apple nutzt ein breites Spektrum an Chips in seinen Geräten, neben den Apple Silicon-Chips und den A-Series-Prozessoren, die deren Basisentwürfe bilden, kommen noch zahlreiche weitere angekaufte und in Eigenregie überarbeitete Chiplösungen in diversen Geräten zum Einsatz.

Vor seiner Zeit bei Apple arbeitete er auch für die Chipuentwickler Texas Instruments und Qualcomm.

Apple-Experte übernimmt Direktorenposten bei Samsung

Bei Samsung wird Kim Woo-Pyeong die Leitung eines neuen Zentrums für Packaging-Lösungen übernehmen. Samsung lieferte vor Jahren auch Prozessoren für das iPhone, wurde aber dann von TSMC verdrängt. Erst seit kurzem ist Samsung auch wieder mit eigenen Smartphone-SoCs am Markt, die allerdings nun auf ARM-Designs basieren. Das Unternehmen versucht sich aktuell auch am Aufbau einer 3nm-Fertigung, die TSMC als nächsten Schritt in seiner Massenproduktion anstrebt.

Die Abwerbung von Kim Woo-Pyeong ist ein eher unüblicher Schritt durch Samsung, obwohl das Unternehmen mit Apple in beständiger Rivalität steht. Dennoch arbeiten beide Firmen auch seit Jahren eng und reibungslos zusammen, etwa beim Bezug von Speicher und OLEDs von Samsung durch Apple.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!