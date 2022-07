Home iPhone iPhone 14: Pro-Modelle mit schnellerem Arbeitsspeicher

Apple ändert wohl einiges beim Arbeitsspeicher im iPhone 14: Die Standardmodelle erhalten größeren RAM, bei den Pro-Modellen bleibt die Größe gleich, dafür steigt das Tempo, auch die Effizienz soll sich erhöhen.

Apples iPhone 14 wird wohl einige Neuerungen in Hinblick auf den Arbeitsspeicher bringen. Eine Änderung wird wohl darin bestehen, dass alle Modelle des iPhone 14 über sechs GB Arbeitsspeicher verfügen sollen, das wurde bereits zuvor vermutet, wie wir in entsprechenden Meldungen berichtet hatten.

Der Arbeitsspeicher in den aktuellen Basismodellen hat eine Größe von vier GB: Im iPhone 14 und dem größeren Einsteigermodell iPhone 14 Max sollen nun sechs GB RAM stecken, wie aktuell bereits im iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max.

Der RAM im iPhone 14 Pro wird schneller

Im iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max dagegen soll schnellerer Arbeitsspeicher zum Einsatz kommen. In diesen beiden Versionen werde Apple auf LPDDR5, das berichtet die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes unter Berufung auf Informationen aus Zuliefererkreisen. LPDDR5-RAM ist schneller bei den Zugriffen und zugleich effizienter, was dem Energieverbrauch hilft.

In den günstigeren Modellen werde Apple gegen nach wie vor auf LPDDR4-RAM setzen. Zudem wird wohl erstmals ein neues iPhone nicht mit dem neuesten Chip erscheinen, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Hintergrund dieser Entscheidung soll einerseits die angespannte Lage auf dem Markt für Halbleiterkomponenten und andererseits das Ziel Apples sein, mehr Kunden zum Kauf der deutlich teureren Pro-Modelle des iPhone 14 zu bewegen. Alle vier neuen Modelle erscheinen wohl im September.

