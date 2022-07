Home Apple Schon wieder Corona: iPhone-Fabrik in China in Isolation

Apples Zulieferer in China haben immer noch mit den restriktiven Corona-Beschränkungen der chinesischen Behörden zu kämpfen. Erneut ist eine Fabrik von Foxconn zwar nicht stillgelegt, die Arbeiter aber in eine betriebliche Isolation geschickt worden. Die Sorge vor neuen umfassenden Lockdowns wächst.

China versucht nach wie vor, das Corona-Virus mit weitreichenden Lockdowns zu bekämpfen. Die Folgen sind massive Einschnitte in der industriellen Produktion. Schon wieder hat es den größten Zulieferer von Apple Foxconn erwischt. Die Behörden in Shenzhen veranlassten, dass die Mega-Fabrik des Auftragsfertigers in eine Isolation geschickt wird.

Unbequem für die Arbeiter

Das bedeutet: Die Produktion läuft vorerst weiter, den Arbeitern ist es aber verboten, physischen Kontakt mit der Außenwelt zu haben. Die Beschäftigten müssen auf dem Betriebsgelände schlafen und sind von allen fabrikfremden Personen isoliert, berichtet die Agentur Bloomberg.

Diese Maßnahme lässt Sorgen vor neuerlichen Lockdowns wie in Shanghai wieder hochkommen. Dort hatten die Behörden faktisch die ganze Stadt lahm gelegt, die Folgen waren nicht nur für die Industrie, sondern auch die Bevölkerung dramatisch. Für Apple bedeuteten die Schließungen massive Probleme bei der Mac-Produktion, die zu immensen Lieferzeiten von teils mehreren Monaten geführt hatten.

Foxconn versuchte indes, die Folgen der neuerlich verhängten Einschränkungen herunterzuspielen – nicht ohne Grund: Der taiwanische Auftragsproduzent übernimmt den Großteil der Massenproduktion des iPhone 14. Er wird aktuell bestrebt sein, alle möglichen Zweifel an seiner Lieferfähigkeit zu zerstreuen.

