„For All Mankind“: Erfolgsserie bekommt vierte Staffel

Apple TV+ existiert seit 2019 und eine der Serien, die direkt zum Start verfügbar war, ist „For All Mankind“: Die Serie dreht den Lauf der Geschichte mit Blick auf das Wettrennen im All komplett um. Das ist so erfolgreich, dass die Serie auf Apple TV+ ein Novum erhält. Wir klären auf.

Vierte Staffel angekündigt

Aktuell läuft auf Apple TV+ die dritte Staffel der Serie, die den Lauf der Geschichte mit Blick auf das Wettrennen im Weltall umdreht. Die aktuelle Staffel spielt nun in den 1990er Jahren und thematisiert das Wettrennen um die Besiedlung des Mars. Nun kündigte man via Pressemitteilung an, dass „For All Mankind“ um eine vierte Staffel verlängert wird.

Zum Plot ist noch nicht viel bekannt: Apple erklärte lediglich, dass man in der vierten Staffel einen erneuten Zeitsprung vollziehen wird. Damit wird das Geschehen in die 2000er Jahre verlegt. Die Produktion der vierten Staffel hat jedoch noch nicht begonnen. Dementsprechend ist mit einer Ausstrahlung nicht vor Sommer 2023 zu rechnen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich dabei über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

