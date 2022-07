Home Sonstiges Hatte sich angedeutet: Amazon Prime wird mit 89,90€ erheblich teurer

Es hatte sich bereits in den letzten Wochen und Monaten angedeutet, nun macht Amazon mit Amazon Prime Nägel mit Köpfen: Es wird erheblich teurer als bisher. Wir klären auf.

89,90 Euro statt 69,00 Euro

In der Nacht von gestern auf heute versendet Amazon für seine Prime-Mitglieder eine wichtige Mail und kündigt eine erhebliche Preiserhöhung des Angebots an. Ab dem 15. September 2022 muss deutlich tiefer in die Tasche gegriffen werden und die Preise stellen sich wie folgt dar:

Prime Jahresabo steigt von 69,00€ auf nunmehr 89,90€

Prime als Monatsabo steigt von 7,99€ auf 8,99€

Prime for students steigt von 34,90€ auf 44,90€ bzw. von 3,99€ auf 4,99€ bei monatlicher Zahlungsweise

Der Versand-Gigant begründet dies unter anderem mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation, so heißt es in der Mail wie folgt:

Wir nehmen diese Änderung in Anbetracht von generellen und wesentlichen Kostenänderungen aufgrund von Inflation vor. Diese führen zu einer Steigerung der Kosten des Prime-Services in deinem Land und beruhen auf von uns nicht beeinflussbaren äußeren Umständen.

Das ist mit Blick auf die tatsächlichen Daten eine bemerkenswerte Aussage: Amazon gönnt sich einen satten Aufschlag von knapp 30% was doch erheblich von der (offiziell) aktuellen Inflation von 7,4% abweicht. Wir sehen es allerdings so, dass Amazon eher als einer der Wenigen mit offenen Karten spielt und die tatsächliche Inflation weitergibt – ob das gerechtfertigt ist, steht auf einem anderen Blatt.

Erste Preiserhöhung seit 2017

Knapp 90€ für eine Jahresmitgliedschaft ist schon eine Ansage, allerdings ist es die erste Preiserhöhung seit 2017. Damals erhöhte man von 49,00e auf die noch aktuellen 69,00€. Und man darf nicht vergessen, dass im Laufe der Zeit immer mehr Angebote in Prime inkludiert worden sind.

