Jailbreak: Erstes Tool für iOS 15 und iPhone 13 ist bald da

Jailbreaks sind inzwischen weniger interessant für iOS-Nutzer, doch noch immer setzen einige Anwender auf die vollständige Beseitigung von Apples Einschränkungen, nur ist ein Jailbreak in den letzten Jahren immer aufwendiger geworden. Bald soll nun der erste Jailbreak für iOS 15 erscheinen und zugleich auch die erste Lösung für das iPhone 13 – einige Einschränkungen gibt es allerdings dann doch.

In den frühen Tagen des iPhones waren Jailbreaks eine beliebte Möglichkeit, den Funktionsumfang der Geräte zu erweitern und erfreuten sich auch einer begrenzten Verbreitung in der breiten Masse der Nutzerschaft. In den letzten Jahren hat die Popularität von Jailbreaks deutlich abgenommen, da die meisten naheliegenden Funktionen inzwischen tatsächlich von Apple implementiert wurden.

Doch noch immer gibt es einige Anwendungszwecke, die es erforderlich machen, Apples Imitationen zu beschränken, etwa wenn Nutzer Apps von außerhalb des App Stores installieren wollen. Doch Apple macht den Jailbreak heute immer schwerer, sodass eine Lösung für aktuelle Modelle derzeit nicht verfügbar ist.

Erster Jailbreak fürs iPhone 13 bald fertig

Doch bald soll ein Jailbreak erstmals auch für iOS 15 verfügbar sein. Es ist zugleich der erste Jailbreak, der auf den Geräten aus dem iPhone 13-Lineup läuft. Entwickelt wird er von der Odyssey-Gruppe. Diese hatte früher bereits Jailbreaks für ältere iOS-Versionen und das iPhone 12 kreiert.

Der neue Jailbreak namens Cheyote mache gute Fortschritte, sodass er schon bald für alle Nutzer verfügbar sein werde, so die Macher unter anderem auf Reddit. Das ganze hat aber leider dann doch einige praktische Einschränkungen.

Denn die neue Lösung funktioniert derzeit nur für iOS 15-Versionen bis iOS 15.1.1, ein Update aus dem November. Nur wenige Nutzer werden eine so alte iOS-Version nutzen wollen. Spätere Versionen von Cheyote sollen dann immerhin Versionsupdates bis einschließlich iOS 15.4.1 unterstützen, was auch nur bedingt verlockender ist.

