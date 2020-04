iPhone 12 womöglich doch mit Touch ID unter dem Display?

Kommt das iPhone 12 doch mit einem Touch ID-Sensor unter dem Display? Erneute Gerüchte sprechen von einer Neuauflage von Touch ID im iPhone 12 von 2020, allerdings wurde über dieses spezielle Feature in den letzten Monaten kaum spekuliert.

Bekommen wir bald wieder einen Fingerabdruckleser im Top-iPhone? Das iPhone 12 könnte mit Touch ID unter dem Display kommen, geht heute aus Berichten asiatischer Wirtschaftsmedien hervor. Danach soll der Touch ID-Sensor im iPhone 12 aktuell in einer Zusammenarbeit des Touchscreen-Herstellers GIS, des Displayherstellers BOE, seines Zeichens größter Hersteller von OLED-Panels in China, sowie von Qualcomm entwickelt werden. Frühere Gerüchte wollten bereits wissen, dass Apple in den nächsten Jahren verstärkt OLED-Panels von BOE im iPhone verbauen wird, diese Entwicklung könnte den aktuellen Quasi-Monopolisten für OLEDs im iPhone Samsung Display Anteile kosten, Apfelpage.de berichtete.

Touch ID im iPhone 12 doch eher unwahrscheinlich

Wie es weiter heißt, soll der iPhone 12-Touch ID-Sensor auf Ultraschall basieren. Bei Fingerabdruckscannern unter dem Display setzen Hersteller aktuell entweder auf eine optische Erkennung, die auf einem 2D-Bild des Fingers basiert, oder die besagte Ultraschallmethode. Letztere hat den Vorteil größerer Genauigkeit und Zuverlässigkeit auch bei feuchten Fingern, während eine optische Erkennung eher bei Budget-Smartphones zum Einsatz kommt. Qualcomm hat sich bei der Entwicklung der Ultraschall-Fingerabdruckleser robuste Kompetenzen erworben, tatsächlich war auch immer wieder von einem iPhone mit Touch ID unter dem Display gesprochen worden, für dieses Jahr ist aber wohl eher nicht mit einem solchen Feature zu rechnen.

Zuletzt gingen Beobachter bei TF International Securities, Bloomberg und Barclays nicht von einem Touch ID-iPhone noch 2020 aus, eher im nächsten Jahr oder später könnte dieses Merkmal aufgenommen werden.

