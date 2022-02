Home Daybreak Apple iPads auf Spring-Keynote? | Push für Web-Apps am iPhone? | TV+ mit einem Problem – Daybreak Apple

Guten Morgen, liebe Leserschaft! Der Frühling steht fast bevor und eventuell könnte Apple wie auch im letzten Jahr eine Keynote für iPads veranstalten. Gleichzeitig arbeitet Apple an Push-Nachrichten von Web-Apps am iPhone und iPad und TV+ hat mit einem Problem zu kämpfen.

Spring-Keynote für iPads möglich

Mehrere Beobachter rechnen mit einer Apple-Keynote im Frühling. Genauer gesagt soll diese für März oder April angesetzt werden, wobei sie im April auch im letzten Jahr stattfand. Dort könnte Apple dann mehrere iPads enthüllen, zumindest wurden in letzter Zeit einige Modelle bei der Eurasischen Wirtschaftskommission eingetragen. Besonders wahrscheinlich ist eine neue Generation vom iPad Air mit A15 Bionic, 5G-Unterstützung und einer 12-Megapixel-Kamera.

Push-Benachrichtigung von Webseiten auf iOS und iPadOS in Arbeit

Am Mac haben Internetseiten die Möglichkeit, dem Nutzer Benachrichtigungen zuzusenden. Am iPhone und am iPad wird das derzeit noch verboten. Wie die Betas für iOS und iPadOS 15.4 allerdings zeigen, könnte sich das in Zukunft bald ändern. Eine entsprechende Option zum Aktivieren von Nachrichten einer Seite wurde nun in den Entwickler-Einstellung von Safari gefunden. Der Schalter ist derzeit allerdings noch nicht funktionsfähig, was nahelegt, dass Apple an diesem Feature noch eine Zeit lang werkeln wird.

Apple TV+ leidet unter Streamingnomaden

Apple TV+ entwickelt sich zwar stetig weiter und es kommen immer mehr Inhalte dazu, allerdings ist das Angebot noch lange nicht konkurrenzfähig. Es ist einfach noch zu überschaubar. Doch das ist nicht einmal das größte Problem. Viel eher machen sogenannte Streamingnomaden dem Dienst zu schaffen. Diese abonnieren den Service nur für den Konsum von gewissen Filmen und Serien und kündigen danach wieder. Bei Netflix und anderen gibt es das zwar auch, allerdings wirkt es sich bei einer geringeren Kundenanzahl gleich viel mehr aus.

Darüber berichteten wir außerdem

Apple Pay mit Ausfällen unter watchOS 8.4

watchOS 8.4 ist mittlerweile seit einiger Zeit im Umlauf. Bei einigen Nutzern sorgt dieses dafür, dass Apple Pay nicht mehr funktioniert. Diese müssen dann ihre Karten neu hinzufügen.

iOS 15.4 und macOS 12.3: Warnung vor unsicheren Passwörtern ausschaltbar

Beim iCloud-Schlüsselbund kann es hier und da passieren, dass man auf leichte Passwörter aufmerksam gemacht wird. Will man diese Meldungen aus irgendeinem Grund nicht mehr sehen, lassen sie sich in den neuesten OS-Vorversionen deaktivieren.

Neue Activity Challenge für die Apple Watch

Gestern startete ein neuer Monat, das heißt, es gibt auch eine neue Challenge für Apple-Watch-Nutzer. Um diese zu absolvieren, muss man am 14.02.2022 ein Training mit einer Dauer von mindestens 30 Minuten abschließen.

Das war es mit unserer Zusammenfassung. Wir wünschen Euch einen schönen Tag.

