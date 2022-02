Home Betriebssystem Apple arbeitet an Push-Nachrichten von Web-Apps am iPhone

Apple experimentiert offenbar mit der Einführung von Push-Nachrichten durch Web-Apps am iPhone. Am Mac ist dies bereits möglich, unter iOS und iPadOS jedoch nicht, was unter anderem Epic dazu brachte, Apple eine monopolistische Diskriminierung durch den App Store-Zwang als singulären App-Vertriebskanal vorzuwerfen.

Apple arbeitet aktuell offenbar daran, erweiterte Möglichkeiten für Push-Nachrichten unter iOS einzuführen. Erste Anzeichen hierfür sind in der aktuellen Beta von iOS 15.4 und iPadOS 15.4 aufgetaucht, wo sie von Entwicklern entdeckt wurden.

Hier findet sich nun eine Option für Push-Nachrichten in den Entwicklereinstellungen von Safari. Allerdings ist diese Option noch nicht aktivierter und auch der entsprechende Dialog in Safari, der die Erlaubnis für Push-Nachrichten durch Web-Apps abfragt, wurde noch nicht implementiert.

Ein entscheidender Nachteil von Web-Apps könnte abgebaut werden

Web-Apps sind nicht neu, schon seit geraumer Zeit können mittels moderner Websprachen Anwendungen gebaut werden, die einzig im Browser laufen, dort aber eine Nutzererfahrung bieten, die der einer nativen App fast gleich kommt. Am Mac können Webseiten über dies schon länger auch Push-Nachrichten versenden, am iPhone und iPad jedoch nicht.

Hierzu müsste Apple PushKit in sein Mobilbetriebssystem implementieren. Denkbar wäre, dass Apple in Zukunft dieses Feature als Argument im Streit mit Unternehmen wie Epic heranzieht.

Wann immer die Position des App Stores zur Diskussion steht, verweist Apple gern auf die Web-Apps und erklärt, Entwickler hätten buchstäblich das ganze Internet als Plattform, um mobile Anwendungen zu bauen. Doch obwohl inzwischen viele Anwendungen im Web möglich sind, auch durch den möglichen Zugriff auf Sensoren, Mikrofon und Kamera, zählen Push-nachrichten zu entscheidenden Kernfunktionen mobiler Apps, die hier fehlen. Es ist allerdings unklar, wann sie tatsächlich nachgerüstet werden, mit iOS 15.4 in der finalen Version dürfte es noch nicht so weit sein.

