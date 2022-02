Home Apple Watch watchOS 8.4.1. für Apple Watch Series 4 und höher wurde veröffentlicht

Apple hat gerade eben noch watchOS 8.4.1 für alle Nutzer einer Apple Watch Series 4 und höher zum Download bereitgestellt. Es scheint aktuell auch so, als ob dieses kleine Update nur für aktuellere Modelle der Apple Watch ausgeliefert wird. Welchen Hintergrund das Update hat, ist noch nicht klar, es gäbe aber noch einige Baustellen, an denen Apple arbeiten könnte.

Apple liefert keine Details zum neuen Update

Apple geht in den Notizen zum Update auf watchOS 8.4.1 nicht darauf ein, welcher Art die mit der Aktualisierung vorgenommenen Änderungen sind. Allerdings existiert noch Potenzial für Verbesserungen. So kommt es etwa seit der Veröffentlichung von watchOS 8.4 zu Problemen in Zusammenhang mit der Nutzung von Apple Pay an der Apple Watch.

Diese führen dazu, dass Zahlkarten gelöscht und die Wallet nicht mehr mit dem iPhone synchronisiert wird, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Um das Update auf watchOS 8.4.1 laden und installieren zu können, muss die Apple Watch auf dem Ladegerät Ligen, der Akku der Uhr muss zu wenigstens 50% geladen sein und die Apple Watch muss mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone.

