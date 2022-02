Home Featured Apple TV+ leidet unter Streamingnomaden: Seid ihr auch welche?

Apple TV+ hat nach wie vor Schwierigkeiten, Kunden für längere Zeit zu begeistern. Schuld daran dürfte der noch immer übersichtliche Katalog des Streamingdienstes von Apple sein. Dieser wächst zwar ständig, ist aber im Vergleich zum Angebot von Netflix, Disney+ und HBO noch für lange Zeit nicht konkurrenzfähig.

Apple TV+ ist noch immer nicht im breiten Markt angekommen. Immer wieder zeigen die Einschätzungen verschiedener Marktforscher, dass der Streamingdienst von Apple sich von den Nutzerzahlen her nicht mit den großen Fischen im Teich vergleichen kann. Und auch wenn Apple diesen Anspruch zunächst nicht hat und haben muss, um Apple TV+ weiter anzubieten, ist auch für diesen Dienst früher oder später die Stunde der Wahrheit gekommen.

Eine weitere für Apple TV+ ungünstige Entwicklung ist zwar auch bei Netflix und Co. bekannt, bei einem kleinen Abonnentenstamm wirkt sie sich aber besonders deutlich aus. Die Rede ist von Streamingnomaden, Nutzer also, die in Zeiten eines fragmentierten Marktes von Dienst zu Dienst hüpfen und das jeweilige Abo nur abschließen, um einen bestimmten Streifen oder eine Serie zu sehen und dann wieder kündigen.

Apple TV+ hat Probleme mit der Kundenbindung

Apple TV+ konnte so etwa besonders viele Abonnenten mit anspruchsvollen Produktionen wie dem Original „Greyhound“ mit Tom Hanks vor die Bildschirme locken. Rund 60.000 Abonnenten buchten den Dienst allein, um diesen Film zu sehen, zitiert das WSJ Marktforscher mit einer aktuellen Einschätzung.

50% dieser Zuschauer blieben keine sechs Monate zahlende Abonnenten. Ein Drittel der Neukunden hielt es keine zwei Monate bei Apple TV+.

Dieses Problem ist naturgemäß bei Spielfilmen besonders ausgeprägt. Serien sind ein mögliches Mittel, diesem Effekt entgegenzuwirken. Die heutigen Serien laufen allerdings zumeist nicht mehr als eine oder zwei Staffeln, zu groß ist der Druck, neue Erfolge zu produzieren, dass umso mehr, als sehr häufig die Reichweite einer Produktion nach der ersten Staffel oder schon vorher massiv einbricht – was wiederum einigermaßen tief auf die Talente der Drehbuchschreiber blicken lässt.

Zieht ihr auch regelmäßig von einem Dienst zu einem anderen Angebot weiter und falls ja, wie oft wechselt ihr üblicherweise die Abos?

