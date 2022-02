Home Apple Watch Weg! Apple Pay geht mit der Uhr unter watchOS 8.4 manchmal nicht mehr

Weg! Apple Pay geht mit der Uhr unter watchOS 8.4 manchmal nicht mehr

Blöde Sache: Mit der Apple Watch an der Kasse bezahlen und plötzlich will Apple Pay nicht mehr funktionieren. Dieses Problem haben zwar wohl nur wenige Nutzer, aber in einigen Fällen gerät durch das Update auf watchOS 8.4 Apple Pay und die Wallet durcheinander. Die Nutzer müssen ihre Zahlkarten dann wieder erneut hinzufügen.

Apple-Nutzer könnten sich in den letzten Tagen vereinzelt geärgert haben: Mit dem jüngsten Update wurde ein Fehler in die Nutzung von Apple Pay auf der Apple Watch eingeführt. Dieser führte dazu, dass plötzlich keine Zahlkarten mehr in der Wallet auf der Apple Watch verfügbar waren.

In anderen Fällen kann die Zahlung an der Apple Watch zwar eingeleitet werden, das Kassenterminal zeigt aber eine Fehlermeldung.

Inhalt von Reddit anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Reddit anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Reddit.



Inhalt von Reddit immer anzeigen

Nutzer müssen ihre Zahlkarten erneut zur Uhr hinzufügen

Dieser Bug tritt offenbar auf, nachdem das Update auf watchOS 8.4 durchgeführt wurde. In diesem Fall muss der Nutzer die jeweiligen Zahlkarten noch einmal zur Wallet auf der Apple Watch hinzufügen.

In anderen Fällen wird die Synchronisierung der Wallet mit dem Update auf iOS 15.4 und watchOS 8.4 plötzlich unterbrochen. Apple dürfte mit einem Update in Zukunft hier noch einmal nacharbeiten müssen, allerdings ist nicht damit zu rechnen, dass diese Problematik vor Frühling behoben wird.

In der Redaktion konnten wir diese Probleme nicht reproduzieren. Habt ihr auch Unregelmäßigkeiten mit watchOS 8.4 und der Nutzung von Apple Pay beobachtet? Lasst uns eure Erfahrungen gern wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!