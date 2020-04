iPad-Magic-Keyboard nach 1 Woche | Randloser iMac | iPad Air 4 | Heiße iPhone 12-News – JETZT im neuen Apfelplausch

Der iMac bekommt dieses Jahr vielleicht ein Update, das iPhone 12 Pro kommt dafür vielleicht später – und in einem Sonderteil hört ihr eine ausführliche Besprechung zum neuen iPad Pro im Alltagseinsatz – das und mehr sind die Themen der heutigen Sendung und damit willkommen zum Apfelplausch 142.

Zunächst geht es natürlich wie immer mit Hörer-Post los, diesmal von letzter und voriger Woche, weil wir zuvor nicht dazu kamen.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:02:15: Hörerpost: iPhone-Anruf-Bug | Debatte um Corona-Trackingapps | HomePod-Klang | iOS-Kontrollzentrum-Features | Apple Pay Monitor

Hörerpost: iPhone-Anruf-Bug | Debatte um Corona-Trackingapps | HomePod-Klang | iOS-Kontrollzentrum-Features | Apple Pay Monitor 00:26:45: iPhone SE 2020 Reviews zusammengefasst

iPhone SE 2020 Reviews zusammengefasst 00:39:10: iPhone 12-Gerüchte: Touch ID unter dem 120Hz-Display? | Großes Modell später?

iPhone 12-Gerüchte: Touch ID unter dem 120Hz-Display? | Großes Modell später? 00:50:30: iPad Pro und AirPods Lite doch erst 2021, dafür iPad Air Update 2020?

iPad Pro und AirPods Lite doch erst 2021, dafür iPad Air Update 2020? 00:58:00: iMac-2020-Gerüchte: Randlos und 23 Zoll, kommt auch Face ID?

iMac-2020-Gerüchte: Randlos und 23 Zoll, kommt auch Face ID? 01:09:00: Smart-Connector im iPhone 2021 weil Lightning wegfällt?

Smart-Connector im iPhone 2021 weil Lightning wegfällt? 01:15:40: Erste ARM-Macs nächstes Jahr: Basierend auf A14 und Apple plan Kompatibilitätsmodus für X86-Anwendungen

Erste ARM-Macs nächstes Jahr: Basierend auf A14 und Apple plan Kompatibilitätsmodus für X86-Anwendungen ab 01:21:40: Teil 2: iPad Pro 2020 im Test (mit Valentin und Manuel)

01:38:40: Was taugt das Smart Keyboard, die neuen Gesten, das Trackpad?

Was taugt das Smart Keyboard, die neuen Gesten, das Trackpad? 02:15:25: MacBook Air vs. iPad Pro

iPhone SE im Review und Teardown

Sodann sprechen wir über das neue iPhone SE. Hier lest ihr die Zusammenfassung der Reviews und hier und hier weitere Details in Text und Bild zum Innenleben und der Reparierbarkeit und in der Sendung hört ihr unsere Eindrücke zu allem. Anschließend befassen wir uns mit aktuellen Gerüchten um die nächsten Flaggschiff-iPhones, die sich etwas verspäten könnten, wirklich überraschen kann uns das nicht. Auch die Hoffnung auf Touch ID unter dem Display im iPhone 12 ist wieder ein wenig angefacht worden.

Kommt ein iMac-Update und der ARM-Mac 2021?

Im Anschluss sprechen wir über einen iMac mit 23 Zoll-Bildschirm, der im Herbst kommen könnte und zum Schluss über einen ersten Mac mit einem Apple-Prozessor.

Doch dann ist erst Halbzeit: In der zweiten Hälfte der Sendung hört ihr Lukas mit zwei Gästen, dem Valentin aus unserer Redaktion und Manuel Pittner, in einer ausführlichen Besprechung zum neuen iPad Pro und wie es sich im Alltag und bei Produktivitätsaufgaben so schlägt.

Podcast direkt anhören



