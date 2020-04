Apfelpage.de fragt: Wie reparierbar ist das iPhone SE und was geht schnell kaputt?

Das iPhone SE lässt sich vergleichsweise gut reparieren, zu dieser Ansicht kommen Experten nach einem Blick ins Innere. Es kommt zwar reichlich Klebstoff zum Einsatz, der lässt sich aber recht unkompliziert lösen.

Das iPhone SE ist seit kurzem im Handel und ist designtechnisch ein Nachfolger des iPhone 8. Wir wollten wissen, wie sich das neue Modell in Sachen Reparierbarkeit schlägt. Hierzu haben wir bei den Reparaturspezialisten von iDoc gefragt, wie sie das neue iPhone beurteilen und hier sind die durchaus aufschlussreichen Antworten:

Apfelpage.de: Wie schlägt sich das neue iPhone SE bei der Reparierbarkeit?

iDoc: Das iPhone SE ist modular aufgebaut, sodass sich Akku und Display relativ leicht austauschen lassen. Damit das Smartphone die IP67-Zertifizierung erhält, ist das Display verklebt. Durch einen normalen Fön lässt sich der Kleber allerdings gut lösen, sodass dies kein Hindernis für eine selbstständige Reparatur darstellen sollte. Im Inneren des Geräts finden sich nur wenig verklebte Teile, was sich ebenfalls positiv auf die Reparierbarkeit auswirkt.

Apples Schrauben machen Reparatur unnötig kompliziert

Der Home-Button ist auch bei diesem iPhone ein Problem bei der Reparatur, außerdem setzt Apple auf viele verschiedene Schrauben.

Allerdings setzt Apple weiterhin auf vier verschiedene Schraubentypen. Dies macht spezielles Werkzeug für die Reparatur zwingend erforderlich und ist weiterhin ein Dorn im Auge der Reparaturszene. Zudem ist es nicht möglich, den Homebutton selbst zu tauschen, da die Software an das Logicboard gekoppelt ist. Bei einem Wechsel funktioniert die Touch ID nicht mehr.

Was geht zuerst kaputt?

Zudem wollten wir noch wissen, wie robust die einzelnen Komponenten sind und wo im Alltag die ersten Schäden zu erwarten sind.

Apfelpage.de: Wie widerstandsfähig wirkt das neue iPhone SE bei Material und Verarbeitung?

iDoc: Das iPhone SE wirkt wie von Apple gewohnt sehr hochwertig verarbeitet. Die Materialien fühlen sich sehr gut in der Hand an. Verglichen mit dem Vorgänger, dem iPhone SE von 2016, ist das neue iPhone SE allerdings weniger widerstandsfähig. Das liegt an der Glasrückseite, die bei einem Sturz genauso schnell wie das Display brechen kann. Im Inneren arbeitet Apple mit vielen Flexkabeln, die sehr empfindlich sind und bei einer Reparatur schnell kaputt gehen können.

Kurzfazit zur Reparierbarkeit

Alles in allem bietet das neue iPhone SE bei der Reparatur also keine Neuigkeiten. Mit etwas Geduld, der richtigen Anleitung und vernünftigen Werkzeugen wird auch dieses iPhone von ungelernten Smartphone-Liebhabern repariert werden können. Es gibt allerdings Optimierungspotenzial für eine einfachere Reparatur.

Nachfolgend eingebettet das iDoc-Video mit deutschsprachigem Kommentar zum iPhone SE:

