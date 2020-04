iPhone SE 2020 Reviews: Man ist begeistert

Apple ließ gestern die Reviewschranken fallen: Testberichte zum neuen iPhone SE schießen nun auf bekannten Magazinen und YouTube-Kanälen aus dem Boden. Wir fassen die Stimmung zusammen, bevor das Gerät morgen auf den Markt kommt!

Wir haben uns zumindest einige der bereits verfügbaren Reviews angesehen und fassen hier kurz die Kernaussagen zusammen:

Die Akkulaufzeit scheint „ gut “ und teilweise sogar „der Erinnerung nach besser als beim iPhone 8 “ zu sein.

scheint „ “ und teilweise sogar „der Erinnerung nach “ zu sein. Die Kamera ist bei Farben, HDR und Dynamikumfang ein Stück besser als beim iPhone 8 . Grundsätzlich aber kein großer Sprung. Bei wenig Licht verlieren die Fotos schnell an Details und können mit den Flaggschiffen nicht mehr mithalten. Auch der Porträtmodus sei nicht auf demselben Level . Die Videos liefern jedoch laut nahezu allen Reviews die beste Qualität auf dem gesamten Markt und für die Preisklasse sowieso.

ist bei Farben, HDR und Dynamikumfang ein Stück . Grundsätzlich aber kein großer Sprung. Bei wenig Licht verlieren die Fotos schnell an Details und können mit den Flaggschiffen nicht mehr mithalten. Auch der . Die liefern jedoch laut nahezu allen Reviews die auf dem gesamten Markt und für die Preisklasse sowieso. Die Performance ist der Wahnsinn . Man hat das Gefühl, das Gerät ist überpowert. Ein prima Zeichen für das vielleicht langlebigste iPhone, das wir je bekommen haben.

ist der . Man hat das Gefühl, das Gerät ist überpowert. Ein prima Zeichen für das vielleicht langlebigste iPhone, das wir je bekommen haben. Kritik kam etwa von The Verge für das selbst in der Preisklasse total alte Design. Dieses führe dazu, dass etwa das Gerät an sich kaum kleiner ist als das iPhone 11 Pro, indessen ein viel kleineres Display besitzt. Andere Hersteller bekommen dies selbst für weniger Geld besser hin, so The Verge.

Grundsätzlich ziehen die Testberichte alle ein ähnliches Fazit: Für den Preis bekommt man ein mehr als durchschnittliches iPhone, das in keinem Bereich exzellent, jedoch auch in keinem Bereich schlecht ist. Und genau das mache Apple richtig: Ein Allrounder-Gerät, das ewig hält und in Sachen Performance und Kamera sogar über dem Durchschnitt liegt.

Hier eine Auswahl der Reviews:

