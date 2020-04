Bloomberg: ARM-Mac mit 12-Kern-CPU soll nächstes Jahr kommen

Die ersten Macs mit Prozessoren aus Apples eigener Entwicklung werden regelrechte Rechenbiester sein, geht man nach einer aktuellen Einschätzung. Der erste Mac-Prozessor könnte auf dem A14 basieren, der dieses Jahr ins iPhone und iPad kommen dürfte.

Apple treibt die Entwicklung seiner eigenen Prozessoren für den Mac voran. Zu diesem Thema schreibt die Agentur Bloomberg heute einige interessante Annahmen zusammen. Danach könnte der erste Apple-Prozessor in einem Mac ein 12-Kern-Chip sein. Er soll über acht auf Performance und weitere vier auf Energieeffizienz getrimmte Kerne verfügen. Dieser auf einem 5nm-Prozess basierende Prozessor werde der erste in einer langen Baureihe neuer ARM-Mac-Prozessoren, die bei Apple entwickelt werden, so Bloomberg.

Erster Apple-Prozessor im Mac nächstes Jahr

Wie es weiter heißt, sei damit zu rechnen, dass Apples 12-Kern-Prozessor deutlich mehr Performance als der aktuelle A13 bieten wird, der wiederum schon manche MacBook-Konfiguration überholt hat. Apple soll in einem Projekt namens Kalamata daran arbeiten, die Kompatibilität von Desktop- und Mobil-Prozessorarchitekturen zu gewährleisten, ein allerdings wesentliches Arbeitsziel bei der Einführung von ARM-Macs. Zunächst soll ein Kompatibilitätsmodus für X86-Anwendungen verfügbar sein. Macs mit ARM-Prozessor könnten im kommenden Jahr auf den Markt kommen, heißt es, vermutlich in einem Einsteiger-MacBook.

Der erste ARM-Mac-Prozessor soll auf der A14-Plattform basieren, die Apple in diesem Herbst wohl ins iPhone 12 einbauen wird, so Mark Gurman von Bloomberg. Mit dem Wechsel auf Prozessoren aus eigener Entwicklung wird Apple unabhängiger von Intel, mit dem die Zusammenarbeit in der Vergangenheit nicht immer reibungslos verlaufen war.

