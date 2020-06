iPad Air mit Update Ende des Jahres, neues iPad Mini 2021?

Das iPad Air bekommt vielleicht noch in diesem Jahr das nächste Update. Entsprechende Gerüchte hierzu gab es schon länger. Danach könnte das iPad Air nicht nur etwas größer werden, sondern in Zukunft auch dem Pro-Modell ähnlicher sehen. Auch das iPad Mini soll weiter aktualisiert werden – im kommenden Jahr.

Apple wird demnächst ein weiteres iPad auf den Markt bringen, das sagt der Analyst Ming-Chi Kuo. Der bekannte Branchenbeobachter spricht in einer aktuellen Notiz von TF International Securities von einem iPad mit einem 10,8 Zoll messenden Display. Es soll später in diesem Jahr vorgestellt werden.

Der Analyst geht in dieser Notiz nicht weiter darauf ein, ob es sich hierbei um ein Update des Einsteiger-iPads oder ein neues iPad Air handelt, angesichts der erwähnten Displaygröße ist allerdings letztere Möglichkeit die wahrscheinlichere Option. Dazu passen auch frühere Gerüchte, wonach das iPad Air in seiner nächsten Auflage dem iPad Pro ähnlicher werden soll. Dies könnte sowohl mit einem etwas größeren Display einhergehen, auch Face ID könnte in das iPad Air eingebaut werden. Zudem soll Apple auch über USB-C am iPad Air nachdenken, Apfelpage.de berichtete.

Wenn das iPad Air dem Pro-Modell weiter angenähert wird, würde auch eine Unterstützung des neuen Magic Keyboard mit Trackpad für dieses Modell wahrscheinlicher, über die wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Das iPad Mini soll nächstes Jahr aktualisiert werden

Weiter spricht Ming-Chi Kuo von einem neuen iPad Mini. Es soll Anfang des nächsten Jahres erscheinen. Dessen Display wird nach seiner Einschätzung 8,5 Zoll messen.

Apple hatte das iPad Mini zuletzt bei Prozessorausstattung und Kamera auf den aktuellen Stand gebracht. Zudem war die Unterstützung für den Apple Pencil hinzugefügt worden. Damit wurde das Modell, das zuvor über Jahre keine Updates mehr erhalten hatte, wieder zukunftsfähig gemacht.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!