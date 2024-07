Home iPhone iOS 18 Beta 3: Drittanbieter-App-Icons bekommen Dark Mode

iOS 18 Beta 3: Drittanbieter-App-Icons bekommen Dark Mode

Eine der spannenden Neuerungen unter iOS 18 ist die Möglichkeit, App-Icons einzufärben. Analog zum Hell- oder Dunkelmodus können sich Apps automatisch hell oder dunkel präsentieren. Bisher ging das nur bei Apples eigenen Anwendungen, doch die dritte Beta von iOS 18 ändert das.

Die dritte Entwickler-Beta für iOS 18 ist gestern erschienen, Apfelpage berichtete. In den Kommentaren ist euch dabei aufgefallen, dass sich nun auch Apps Dritter am Wechsel zwischen hellem und dunklen Icon beteiligen. Dazu zählen freilich noch nicht alle, aber die einfach umzusetzenden Icons können nun ebenfalls dunkel eingefärbt werden.

iOS 18 bringt mehr Individualisierung

Eine der größten Forderungen für iOS seit Jahren ist ein höherer Grad an Anpassbarkeit. Mit iOS 18 erfüllt Apple diesen Wunsch und nimmt dabei wilde Konfigurationen in blass-gelb oder pink in Kauf. Wer Wert auf Ästhetik legt, kann weiterhin bei den Standard-App-Icons bleiben oder zumindest die automatische Anpassung an den systemweiten Darkmode wählen.

Dabei werden die Anwendungen nicht nur im Inneren dunkel, sondern auch deren Icons angepasst. Wie ihr die Einstellung vornehmen könnt – vorausgesetzt, ihr habt die iOS 18-Beta installiert – haben wir euch hier beschrieben.

Wie gefallen euch die neuen App-Icons? Was sind die Neuerungen in iOS 18, die euch besonders interessieren? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

