iOS 17: iPhone X und Co. doch noch dabei?

Wird Apple mit iOS 17 die Unterstützung für das iPhone X und andere alte Geräte fallen lassen? Entsprechenden Behauptungen aus der Gerüchteküche wurde nun energisch widersprochen, wiederum von einer Quelle, die zuverlässige Leaks verbreitet hatte. iPhone X-Nutzer können ihre Geräte also möglicherweise doch noch ein Jahr länger mit dem ab Herbst aktuellen System nutzen.

Wird iOS 17 die Liste der unterstützten iPhones und iPads einschränken oder doch nicht? Zuletzt behauptete ein als recht treffsicher bekannter Leaker in chinesischen sozialen Medien, für das iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X und auch das erste iPad Pro wäre bald Schluss und es gäbe kein Update auf iOS 17 mehr für diese Geräte, wie wir in dieser Meldung berichteten.

Dem widerspricht nun ganz entschieden ein weiterer, ebenfalls anonymer Leaker in den Foren der Seite MacRumors. Nach seiner Aussage sei keine Einschränkung der Hardwareunterstützung älterer Geräte mit der Aktualisierung auf iOS 17 geplant. Es ist die selbe Quelle, die im letzten Jahr korrekt die Einführung der Dynamic Island vorhergesagt und vor wenigen Tagen spannende Details zu möglichen neuen Touch-Flächen des iPhone 15 Pro geteilt hatte, Apfelpage.de berichtete.

Leaker: Alle iOS 16-kompatiblen Geräte erhalten auch iOS 17

Wie er ausführt, werden alle iPhones und iPads, die iOS 16 nutzen können, auch iOS 17 erhalten. Damit würden iPhone 8 und iPhone X sogar länger als die bei Apple zumeist realisierten fünf Jahre eine neue Hauptversion erhalten.

Ein Grund für das Aus der Unterstützung der alten Modelle könnte eine nicht behebbaree Hardware-Schwachstelle im genutzten A11 Bionic sein, die unter anderem für Jailbreaks und ernsthafte Angriffe genutzt werden kann. Für letzte Klarheit hinsichtlich der Hardwareunterstützung von iOS 17 werden Kunden schlicht noch einige Monate warten müssen, bis Apple dann im Juni die Entwickler-Beta von iOS 17 auf der WWDC vorstellt.

