Home Daybreak Apple iOS 15 mit Lebensmittel-Ampel? | Amazon kauft MGM | Bilder der Beats Studio Buds – Daybreak Apple

iOS 15 mit Lebensmittel-Ampel? | Amazon kauft MGM | Bilder der Beats Studio Buds – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das war schon ein Hammer gestern: Läuft James Bond in Zukunft nur noch bei Amazon? Das Apple TV 4K ist relativ leicht zu reparieren, das gilt allerdings nicht für die neue Fernbedienung. Damit willkommen zur Übersicht der letzten Meldungen am Morgen.

Corona hat dem ohnehin schon von Schulden gedrückten Filmstudio MDM auch nicht unbedingt geholfen, seine Geschäfte wiederzubeleben. Schon lange sucht MGM nach einem Käufer und hat ihn nun in Gestalt von Amazon gefunden. Der Onlinekonzern lässt 8,45 Milliarden Dollar für den Zukauf springen. Heißt das dann also, dass James Bond in Zukunft nur noch auf Amazon Prime läuft? Aber nun, wer nicht mindestens drei Streamingdienste abonniert hat, hat ohnehin nie richtig gelebt.

Kommt iOS 15 mit Lebensmittel-Ampel?

Es würde zum Ansatz möglichst gesundheitsbewusster Nutzer passen: iOS 15 soll in der Health-App eine Art Lebensmittel-Ampel erhalten. Außerdem werden wohl die Benachrichtigungen und der Sperrbildschirm unter iOS 15 überarbeitet werden, wie jüngste Leaks behaupten, hier dazu die Details.

Wann kommen die neuen Beats Studio Buds?

Erste Bilder tauchten neulich in der Gerüchteküche auf. Diese sollen die neuen Kopfhörer im kompakten In-Ear-Design zeigen, zuvor hatten sie sich bereits im Code des RC von iOS 14.6 angedeutet. Wann die Beats Studio Buds allerdings auf den Markt kommen sollen, ist noch nicht bekannt.

Das neue Apple TV 4K: Viel Licht und auch Schatten

Die neue Version des Apple TV 4K lässt sich vergleichsweise einfach reparieren, das haben die Reparaturspezialisten von iFixit herausgefunden: Schraubendreher raus und auf, das Ding, allerdings ist es mit der neuen Siri Remote ganz und gar nicht so einfach, mehr dazu hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das iPhone SE dürfte in Zukunft einigen Designmodernisierungen entgegensehen, wie ein iPhone SE der nächsten Generation aussehen könnte, hat nun ein Konzept versucht zu visualisieren, mehr dazu hier.

Apple TV+ hat es nach wie vor schwer.

Kann Apple mit seinem Streamingdienst jemals gegen Amazon, Netflix und Co. ankommen? Will Apple das überhaupt? Oder ist Apple TV+ nicht viel mehr, als eine kleine zusätzliche Motivation, teure Apple-Hardware zu kaufen? Branchenbeobachter machen sich so ihre ganz eigenen Gedanken zum Streamingdienst aus Cupertino.

Zoom unterstützt das Center Stage-Feature am iPad Pro.

Wer das neue iPad Pro nutzt – ausschließlich in der 12,9 Zoll-Version – kann bei Videokonferenzen entspannt herum laufen und bleibt trotzdem immer genau im Bild, dafür sorgen die Ultraweitwinkelfrontkamera und ein neues Feature namens Center Stage. Neben Facetime unterstützt jetzt auch der populäre Videokonferenzdienst Zoom die neue Funktion, hier dazu mehr.

Apple sucht einen Experten für Kryptogeld.

Bitcoin und wie sie alle heißen, niemand kann sie mehr ignorieren: Auch Apple nicht. Daher sucht man nun per Stellenausschreibung einen neuen Manager, der sich mit den digitalen Währungen auskennt, was er allerdings dann bei Apple konkret entwickeln soll, ist noch nicht bekannt, hier dazu weitere Details.

Und nun wünsche ich euch einen entspannten Donnerstag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!