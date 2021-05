Spektakuläres Konzept: Randloses iPhone SE mit Kameraloch – interessiert?

Das iPhone SE wartet nicht nur mit dem günstigsten Preis, sondern auch mit dem ältesten Design des aktuellen Sortiments auf. Ebendies könnte sich mit dem nächsten Update jedoch ändern. Ein Konzept zeigt uns heute, wie vermutlich das Traumgerät der meisten SE-Nutzer aussähe.

In der offensichtlich neuen Designsprache Apples, nämlich bunte und kantige Geräte zu entwerfen, hat auch der Designer dieses Konzepts ein iPhone SE der nächsten Generation entworfen.

Die Selfiekamera wird durch ein „Loch im Display“ realisiert, welches Nutzer bislang eher von Gerätschaften aus dem Android-Lager kannten. Die Hörmuschel wandert ganz an den Rand. Ansonsten sehen wir auf den ein iPhone SE mit einer Single-Lense-Kamera und ohne großartige Neuerungen.

Ein fast randloses Display für die nächste Generation des iPhone SE – sofern uns Apple ein solches spendiert – erscheint mehr als realistisch. Das iPhone SE bleibt für gewöhnlich ja länger im Line-up, sodass man sich mit der neuen Generation perspektivisch bis mindestens 2023 aufstellen sollte. Ob man dann allerdings noch mit Homebutton auf dem Markt bestechen kann, ist mehr als zweifelhaft.

iPhone SE (2023) in new Matte Purple finish with punch-hole Retina display

made by @aaple_lab | concept based on leaks and my opinion #iPhoneSE #iPhone2023 #iPhone13 #WWDC21 #Apple #aaple_lab #iPhone #AppleiPhone pic.twitter.com/HyxdbhkwUJ

— apple lab (@aaple_lab) May 24, 2021