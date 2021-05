Home Apple An Bitcoin kommt niemand vorbei: Apple sucht Kryptowährungsexperten

Apple befasst sich offenbar auch mit dem Thema Kryptogeld: Der iPhone-Konzern möchte sein Team für digitale Zahlungsdienste mit einer Führungskraft verstärken, die sich mit Bitcoin und Co. auskennt, das geht aus einer neuen Job-Ausschreibung hervor, die Apple unlängst veröffentlicht hat.

Kryptowährungen sind je nach dem, wen man dazu befragt, dieser Tage der Fluch oder das nächste Weltwunder, kaum ein Thema ist aktuell in Finanzmarktkreisen, aber längst nicht mehr nur dort, so umstritten wie Bitcoin und all die vielen anderen neuen Digitalwährungen. Längst haben Kryptowährungen einen profunden Einfluss auf das Geschäftsmodell großer Zahlungsdienstleister wie Visa, Mastercard oder Paypal, Facebook spielt schon seit Jahren mit dem Gedanken, in diesen Markt mit einer Eigenkreation einzusteigen und offenbar kann auch Apple nicht an dem Thema vorbei.

In Cupertino ist man aktuell auf der Suche nach einem Experten für sein Management: Besetzt werden soll die Position eines „Business Development Manager – Alternative Payments“.

Noch keine Hinweise auf ein konkretes Produkt

Die neue Führungskraft würde in Apples Apple Wallets, Payments, and Commerce-Team eingegliedert werden. Der Neuzugang soll laut Ausschreibung über wenigstens fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich Kryptowährungen verfügen und schon wenigstens zehn Jahre generelle Berufserfahrung vorweisen können. Sechs Jahre Berufserfahrung in Führungspositionen im Finanzmarktumfeld werden ebenfalls gefordert. Gesucht wird laut Apple eine Person, die unter anderem bei der Einrichtung neuer globaler Partnerschaften für alternative Zahlungsmethoden verantwortet. Was für ein Produkt sich zu einem späteren Zeitpunkt aus der Tätigkeit entwickeln könnte, für die Apple hier einen neuen Manager sucht, ist noch nicht absehbar.

