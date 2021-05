Home Apple Ist Apple TV+ für Tim Cook keine Chefsache mehr?

Apple TV+ ist für Apple womöglich keine Top-Priorität mehr: Branchenbeobachter äußern sich im Rahmen der „Free­view Outside the box“-Veranstaltung zurückhaltend über die Perspektiven des Streamingdienstes aus Cupertino. Der große Angriff auf Netflix und Co. könnte ausbleiben.

Apple TV+ ist jetzt seit bald anderthalb Jahren am Markt, der große Durchbruch ist dennoch bis jetzt ausgeblieben. Immer wieder zeigen Erhebungen, dass Apple TV+ sowohl auf dem Heimatmarkt USA, als auch in weiteren wichtigen westlichen Märkten wie Europa keine wirkliche Rolle spielt, nach China kam der Dienst bis jetzt gleich gar nicht. Vor diesem Hintergrund waren auf der Branchenveranstaltung „Free­view Outside the box“ Aussagen zu Apple Tv+ zu hören, in denen die Motivation Apples in Frage gestellt wurde, mit Apple TV+ das ganz große Rad zu drehen.

Bene­dict Evans attestiert Apple hier sogar eine gewisse Lustlosigkeit.

Ein fehlendes Interesse könne letztlich dazu führen, dass Apple TV+ eher ein nettes Extra im Apple-Universum, als eine echte Konkurrenz für Netflix und Co. werden wird.

Verdient Apple TV+ irgendwann Geld?

Für Apple seien Einnahmen durch eigene Streaminginhalte deutlich weniger relevant als etwa für Amazon mit Prime Video oder gar Netflix, dessen einziges Geschäftsmodell das Streaming ist. Apple mache seine Gewinne in der Hauptsache noch immer mit Hardware, skizziert der Branchenbeobachter. Ein nachhaltiges Erlösmodell durch eigene Inhalte sei für Apple wenig lohnenswert, denn hierzu muss zunächst viel Geld in die Hand genommen werden.

Wie zutreffend Evans den Ansatz von Apple hier einschätzt, mag allerdings hinterfragt werden: Apple hat vor langem bereits den Umbau des Konzern zur Services-Company eingeleitet. Auch wenn nach wie vor die meisten Erlöse aus Hardwareverkäufen generiert werden, ist man perspektivisch gehalten und auch entschlossen, das meiste Geld mit kostenpflichtigen Diensten zu verdienen. Bis dahin ist der Weg allerdings noch weit und er wird steinig sein. Eingestampft wird Apple Tv+ aber mittelfristig wohl kaum, denn Apple kann man hier bis jetzt keineswegs mangelndes finanzielles Engagement nachsagen. Es sind Milliarden Dollar in die Inhalte auf Apple Tv+ geflossen und der Start neuer Inhalte reißt nicht ab. Bis jetzt ist allerdings noch nicht absehbar, wie Apple jemals aus dem Teufelskreis kostenloser Probe-Abos, die keinen Dollar für das Unternehmen einspielen, herauskommen will.

