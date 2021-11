Home Daybreak Apple iOS 15.2-Neuerungen | iPhone 13-Reparatur erleichtert | SharePlay für ARTe – Daybreak Apple

Guten Morgen miteinander! Das Wochenende ist schon in Sicht, durchhalten ist die Devise. Apple bringt mit iOS 15.2 und iPadOS 15.2 einige Neuerungen, die nicht uninteressant sind, aber auch nicht eure volle Zustimmung finden. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple schickt gerade iOS 15.2 und iPadOS 15.2 durch den Test bei den Entwicklern. Das Update wird einige interessante Neuerungen mit sich bringen. So werden Nutzer etwa in der Lage sein, anonym E-Mails zu versenden, eine Funktion, mit der Apple zwielichtigen Diensten aus der Halbwelt des Internets eine seriöse Konkurrenz entgegensetzen kann. Auch wird der Nacktbild-Scanner in iMessage in iOS 15.2 und iPadOS 15.2 wohl implementiert und er kommt ein wenig anders, als Apple das ursprünglich angekündigt hatte, hier dazu die Details.

Das iPhone 13 kann nun doch etwas leichter repariert werden

Apple hatte sich für das iPhone 13 eine fiese kleine Neuerung einfallen lassen: Diese hätte dafür gesorgt, dass kleine Handy-Schrauberläden das Display nicht mehr tauschen können, ohne dabei auch Face ID zu ruinieren, Apfelpage.de berichtete. – Aufreger! Nun ist Apple zurückgerudert und wird die Reparaturen doch erlauben, hier dazu mehr.

Entwertet neuer Trackingschutz die AirTags?

Eine weitere Neuerung kam bei euch eher weniger gut an, dabei hatte Apple das Feature von Anfang an auch angekündigt. Die Wo ist-App zeigt in Zukunft auch fremde AirTags, die sich in der Nähe befinden, damit soll verhindert werden, dass die AirTags zum Stalking missbraucht werden, doch schmälert das den Nutzen der AirTags? Hier dazu mehr.

Apple Arcade bekommt eine kärgliche Konkurrenz

Netflix Games ist auf iOS gestartet, doch der Dienst wird Apple Arcade zunächst nicht aus dem Feld schlagen, auch wenn er ganz ähnlich aufgebaut ist und auch dem selben Prinzip funktioniert: Keine Werbung, zentrale Abrechnung, beide Eigenschaften teilen sich die beiden Dienste. Netflix Games fängt dabei mit einem ganz winzigkleinen Angebot verfügbarer Spiele an, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

SharePlay, ihr wisst schon, die lustige Sache, bei der man gemeinsam Fernsehen schauen kann, ohne zusammen zu sein, hat einen neuen unterstützten Dienst. Denn die Sache mit SharePlay ist, dass es nicht automatisch mit allen Sendern, Streamingdiensten und Angeboten funktioniert. Bei ARTE geht es jetzt, zumindest wurde die SharePlay-Unterstützung in die App für iOS per Update implementiert.

„Finch“ sorgt bei Apple TV+ für regelrechte Einschaltrekorde, das sagt zumindest Apple, ohne dabei konkrete Zahlen zu liefern, dennoch, das kommt nicht wirklich überraschend, hier mehr dazu.

macOS Monterey ist in der zweiten Public Beta verfügbar, diese wurde gestern Abend für die registrierten Entwickler bereitgestellt, ebenso iOS 15.2 und iPadOS 15.2.

Apple bringt einen neuen Service für Unternehmenskunden. Der soll den Firmen dabei helfen, die iPhones ihrer Mitarbeiter zentral zu verwalten und etwa mit Apps und Einstellungen zu bespielen, hier die Details.

Damit darf ich mich für den Moment verabschieden und wünsche euch noch einen entspannten Tag.

