iOS 15.2 und iPadOS 15.2 Public Beta 2 verfügbar: Wie läuft sie bei euch?

Apple hat gestern Abend auch iOS 15.2 und iPadOS 15.2 für die freiwilligen Tester vorgestellt. Das kommende Update bringt einige neue Funktionen, für uns daher Gelegenheit euch zu fragen, wie die zweite Beta bei euch läuft.

Apple hat gestern Abend auch iOS 15.2 und iPadOS 15.2 für die freiwilligen Tester in einer zweiten Beta vorgestellt. Die zweite Beta war bereits einen Tag zuvor für die registrierten Entwickler bereit gestellt worden.

Wer die neue Public Beta 2 noch nicht geladen hat, kann dies tun, nachdem er sich am Public Beta-Programm für freiwillige Tester angemeldet und das entsprechende Profil geladen hat. Die Anmeldung mit seiner Apple-ID ist kostenlos möglich.

Der neue Nacktbild-Scanner wird zwar mit iOS 15.2 und iPadOS 15.2 vorbereitet, aber ob er mit dem Release schon aktiv ist, ist noch nicht klar.

Wie läuft die neue Beta bei euch?

Apple bringt mit iOS 15.2 und iPadOS 15.2 einige Neuerungen. So wird etwa die Wo ist-App dahingehend erweitert, dass sie nun auch fremde AirTags in der Umgebung des Nutzers anzeigen kann, Apfelpage.de berichtete. Apple hatte dieses Feature bereits angekündigt. Auch wird es unter iOS 15.2 und iPadOS 15.2 möglich, anonyme E-Mails zu versenden, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Wir wollen die Gelegenheit nutzen und euch nach euren Eindrücken zur zweiten Beta von iOS 15.2 und iPadOS 15.2 fragen: Wie läuft die Beta auf euren Geräten? Bemerkt ihr Probleme oder Unrundheiten, etwa bei Akkulaufzeit oder Netzwerkverbindungen? Lasst uns eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

