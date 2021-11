Netflix Games startet unter iOS: Wenige Titel zum Start

Netflix Games für iOS ist gestartet. Der Service ähnelt von der Machart Apple Arcade, wird aber auf absehbare Zeit keine Konkurrenz für das Angebot von Apple sein. Aufgrund der Vorgaben Apples, gestaltet sich Netflix Games nicht als integrierte Nutzererfahrung.

Nun ist Netflix Games auch für iOS verfügbar, damit kommen die wenigen initialen Titel des neuen Spiele-Abos von Netflix jetzt auch auf iPhone und iPad an. Die Launch-Titel von Netflix Games orientieren sich an erfolgreichen Netflix-Serien und umfassen „Stranger Things: 1984,“ „Stranger Things 3: The Game,“ „Shooting Hoops,“ „Card Blast“ und „Teeter Up“.

Netflix Games is coming to iOS! Starting tomorrow, you can access Netflix Games through the Netflix app on any mobile device, anywhere in the world. pic.twitter.com/LoHYFi4xBX

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021