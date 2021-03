Home Daybreak Apple iMac Pro weg | 21,5 Zoll-iMac eingeschränkt | Apple mit Millionenstrafe wegen fehlendem Netzteil belegt – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple soll in Brasilien eine Millionenstrafe zahlen, weil es dem iPhone kein Netzteil mehr beilegt. Dieses Thema wurde von euch am Wochenende fleißig diskutiert. Außerdem wurde der Verkauf des iMac Pro endgültig eingestellt. Damit willkommen zurück in der täglichen Tretmühle.

Die Entscheidung Apples, dem iPhone seit letztem Herbst kein Ladegerät mehr in die Box zu legen, sollte dem Unternehmen Geld sparen. Gut, Apple erklärt zwar standhaft, damit vor allem die Umwelt schützen und der Nachhaltigkeit dienen zu wollen, aber mal unter uns: So blauäugig, für dieses „Argument“ mehr als ein mattes Lächeln übrig zu haben, kann auch der ärgste Fanboy nicht sein. Allerdings regt sich da und dort Widerstand sowohl gegen die Entscheidung, das Netzteil wegzustreichen, wie auch den Kopfhörer aus dem Lieferumfang zu nehmen, sodass Apple etwa in Frankreich schon zähneknirschend letzteren wieder beilegen musste. In Brasilien möchte eine Verbraucherschutzbehörde das selbe für das Ladegerät erreichen und hat nun eine Geldstrafe gegen Apple verhängt, mehr dazu und eure Kommentare zum Thema hier.

Der iMac Pro ist weg

Es war bereits angekündigt worden, jetzt ist er weg: Der iMac Pro kann nicht mehr bei Apple gekauft werden. Wenn Kunden jetzt etwas mit viel Leistung auf oder unter dem Schreibtisch wollen… …sollten sie wohl auf den neuen Mac Pro warten. – ebenfalls ganz unter uns.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Im Lineup des iMac gab es noch eine Änderung: Sie betrifft den 21,5 Zoll-iMac und dort stehen nun nur noch wenige Speicheroptionen zur Verfügung. Das dürfte auf einen näherrückenden Start eines neuen iMac mit M-Series-Prozessor hindeuten, der sich bereits vereinzelt in Logdateien zeigt.

Apple signiert die letzte iOS-Version nicht mehr.

Apple hat die Signierung der letzten iOS-Version 14.4 eingestellt. Wer also einen Jailbreak hatte und gern zur früheren Version zurückkehren möchte, kann das nun nicht mehr tun. iOS 14.5 dürfte indes bald für alle Nutzer veröffentlicht werden.

Damit darf ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken und wünsche euch einen entspannten Montag.

