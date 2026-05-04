Desinformation und Aggression: SPD, Grüne und Linke kehren X den Rücken

Bündnis 90/Die Grünen, die SPD und die Linke haben heute bekannt gegeben, ihre Aktivitäten auf X (ehemals Twitter) weitestgehend einzustellen. Unter einem eigenen Hashtag rufen sie ihre Mitglieder dazu auf,e s ihnen gleichzutun. Als Grund dafür nennen die Vorsitzenden den Wandel der Plattform unter dem neuen Eigentümer Elon Musk.

X-Vorgänger Twitter war lange Zeit der zentrale Platz für politische Kommunikation im digitalen Raum. Seit der Übernahme durch Elon Musk und der damit verbundenen Umbenennung kehren der Plattform immer mehr Firmen (unter anderem auch Apple), politische Akteure und auch Privatpersonen den Rücken.

X habe Relevanz als politische Plattform verloren

Zeitgleich haben nun auch die Vorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen angekündigt, ihre Accounts ruhen zu lassen. Zwar sollen diese nicht deaktiviert, aber eben auch nicht mehr bespielt werden. Als Grund nennt die Geschäftsführerin der Grünen Edalatian, dass X „zu einem Einfallstor für Desinformation und eine aggressive Debattenkultur“ geworden sei und damit „an Relevanz als politische Informations- und Diskussionsplattform verloren“ habe.

Unter dem Hashtag #WirVerlassenX empfehlen die drei Parteien ihren Mitgliedern den Ausstieg aus dem sozialen Netzwerk. Als Alternative soll künftig das „Twitter-ähnliche“ Bluesky dienen.