Drastischer Preisanstieg: IKEAs DIRIGERA-Hub kostet nun deutlich mehr

IKEA hat sich über die Jahre zu einem großen Player in Sachen Smart Home gemausert und seit Dezember 2026 zudem auch eine neue Preisuntergrenze bei Matterprodukten gesetzt. Der DIRIGERA-Hub als Schaltzentrale ist bereits seit dem Winter 2022 vorhanden – und wurde preislich nun enorm nach oben gezogen. Wir haben die Details.

IKEA hebt den Preis an

Seinerzeit stieg IKEA mit dem Trådfri-System in den Smart-Home-Markt ein, die entsprechende Zentrale kostete seinerzeit 39,99 Euro. Der DIRIGERA-Hub kostete hingegen bereits 59,99 Euro. Nun haben die Schweden aber stillschweigend die Preisschraube angezogen und verlangen nun 74,99 Euro – und zwar ab sofort in Deutschland und Österreich sowie weiteren Ländern.

DIRIGERA-Hub könnte geöffnet werden

Grundsätzlich hat IKEA den DIRIGERA-Hub als Matter-Steuerzentrale entwickelt, um einen universellen Hub zu haben. Allerdings lassen sich Matter-Geräte anderer Hersteller bisher nicht hinzufügen, dies soll sich aber ändern. So berichtet ein Nutzer auf Reddit, dass ihm in der IKEA Home-Smart-App kurzfristig seine Eve-Thermostate als Option zum Hinzufügen angezeigt wurde. In Kombination mit der Preiserhöhung gehen wir davon aus, dass IKEA den DIRIGERA-Hub breiter vermarkten will. Übrigens, der gleiche Nutzer berichtet auch, dass IKEA an eigenen Thermostaten bastelt.