Im abgesagten iPhone SE 4: Apple wollte eigenes Modem 2024 bringen

Apples erstes selbst entwickeltes 5G-Modem sollte offenbar in einem neuen iPhone SE auf den Markt kommen. Nachdem dieses Modell aber gecancelt zu sein scheint, dürfte Qualcomm der Hauptprofiteur werden. Der kalifornische Chipentwickler kann weiterhin 5G-Modems an Apple liefern.

Apple kommt mit der Entwicklung seines ersten eigenen Mobilfunk-Modems erkennbar nicht voran. Die Arbeiten dauern schon Jahre an, bis jetzt gibt es keine greifbaren Erfolge. Auch in den kommenden Jahren wird es wohl kein 5G-Modem von Apple in einem iPhone geben, Apfelpage.de berichtete. Allerdings hatte Apple zuvor Pläne verfolgt, sein eigenes Modem in einem iPhone SE auf den Markt zu bringen, schreibt nun der bekannte und in der Regel gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo in einer aktuellen Einschätzung.

Dieses Modell sollte das Design des iPhone XR oder des iPhone 11 weitgehend übernehmen, jedoch mit zeitgemäßen Features wie eben 5G ausgestattet sein. Geplant gewesen war dem Vernehmen nach, dieses neue iPhone SE im Jahr 2024 auf den Markt zu bringen.

Qualcomm profitiert von gestrichener Markteinführung

Allerdings hat Apple sein iPhone SE 4 offenbar inzwischen abgesagt oder die Pläne für seine Einführung zumindest verschoben, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Der Hauptprofiteur dieser Entscheidung dürfte Qualcomm sein.

In den kommenden Jahren wird der kalifornische Chipentwickler wohl auch weiterhin der exklusive Zulieferer für 5G-Modems im iPhone bleiben und das, obwohl das Verhältnis zwischen Apple und Qualcomm schon seit Jahren angespannt ist. Wann Apples eigenes Modem fertig für den Massenmarkt ist, ist völlig unklar.

