Apples Modems überhitzen: iPhone 2023 noch immer mit Qualcomm-Modems unterwegs

Mit Apples eigenem Modem geht es nicht voran: In der Folge wird das iPhone auch im kommenden Jahr noch mit 5G-Chips von Qualcomm kommen. Apple ist mit der Beziehung zu Qualcomm zwar seit je her nicht glücklich, hat aber offenbar keine Alternative.

Apple wird auch in Zukunft noch Modems von Qualcomm nutzen, davon zumindest ist man bei Qualcomm selbst überzeugt. Das Unternehmen erklärte gegenüber der Agentur Bloomberg, für das Jahr 2023 werde sich nichts am Ausmaß der Lieferungen an Apple ändern. Das ist eine neue Entwicklung, war man davor noch davon ausgegangen worden, dass Apple ab 2023 erstmals auf Modems aus eigener Entwicklung setzen könnte. Bis zu 20% der Chips hätte Qualcomm noch liefern können.

Apples Modems werden zu heiß

Im aktuellen iPhone 14-Lineup wird der Snapdragon X65 genutzt, der die Downloadraten schon drastisch gesteigert hat, wie ihr hier nachlesen könnt. Das erste 5G-Modem im iPhone war der X55.

Apple nutzt hier jeweils stets nur die vorletzte verfügbare Chipgeneration von Qualcomm, was an einem schlecht abgestimmten Release-Zyklus liegen kann. Das ist nur ein Grund, der Apple schlussendlich weg von Intel und hin zu eigenen CPU- und GPUs getrieben hat. Nur gelingt das mit dem Modem nicht, obgleich man vor Jahren Intels gesamte Entwicklungsabteilung aufkaufte, damals noch mit dem Verweis, Intel sei zu langsam.

Nun kommen Apples eigene Modem-Chips nicht nur nicht rasch voran, sie leiden offenbar an einem Problem, das bei Apples Chipentwicklung immer wieder auftritt, wie Bloomberg ausführt: Die Chips neigen dazu, zu heiß zu werden.

